Lasteaednike palgad tõusevad 85 protsendini õpetajate palkadest

Kui käesoleva aasta alguses olid lasteaiaõpetajate sissetulekud piirkonniti väga erinevad, alates umbes 500 eurost kuni 1100 euroni, siis septembrist on kõik Eesti omavalitsused tõstnud lasteaiaõpetaja palga vähemalt 840 euroni.

Palgatõus tuleneb täiendavast toetusest, mida riik lasteaednike palkade tõstmiseks omavalitsustele maksab.

"See, et me saime 2017 suvel haridusministeeriumiga läbi räägitud ja kokku lepitud, et lastepedagoogide toetus on riigieelarves tulemas ja arvestatud, loomulikult see aitas kaasa sellele, et me saame õpetajate ja lasteaiapedagoogide palgad ühtlustatud. Palkade ühtlustamise mõte on realiseeritud kahes osas: 2017 lõpp ehk praegune aeg ja järgmise aasta algus, kus on tegelikult see põhiline ühtlustamise summa KOV-idele eelarvetesse tulemas," selgitas linnade liidu tegevjuht Jüri Võigemast.