Graafiline ülevaade: mida tähtedevahelise asteroidi kohta teada on saadud?

Infotehnoloogia (IT) üliõpilased tahavad juba õpingute käigus töötada IT ettevõtetes. Kui varasemalt on levinud dogma, et see pärsib nende õpingute lõpetamist, siis täna Tartu ülikoolis kaitstav doktoritöö kinnitab vastupidist: erialane töö õpingute ajal soodustab kõrgkooli edukat lõpetamist.