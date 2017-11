Ränioru geeniused taasleiutavad Facebooki asemel leivatööstust

Ränioru podisev innovatsioonikatel kubiseb jäljendajatest ja kopeerijatest, kelle ainsaks eesmärgiks näib olevat järjekordse Facebooki kallal nikerdamine. Nii pole ehk ime, et mõned Ränioru geeniused on otsustanud vastureaktsioonina pöörata tähelepanu märksa argisematele probleemidele, näiteks ideaalse leivaretsepti leidmisele, märgib R2 tehnikakommentaaris Kristjan Port.

Tuntud tehnoloogiafilosoof Kevin Kelly soovitab tormisarnases uute tehnoloogiatega seotud märksõnade virvarris korra rahulikult ringi vaadata, kas silma hakkab mõni vanem täna kasutusel olev tehnoloogia. Kui sellise leiad, siis tea, et oled märganud tõenäoliselt midagi kasulikku. Uute asjade puhul, eriti arvestades meediamüra, pole tegelikult teada, milleks ja kuivõrd need tegelikult kasulikud on. Alles aeg näitab!

Selles valguses on huvitav Nathan Myhrvoldi värske valik. Tegemist on paljude lähikonda kuulunud inimeste arvates geniaalse isiksusega, kes töötas aastaid Microsofti tehnoloogiadirektorina. Olles enne seda õppinud matemaatilist ökonoomikat ja siirdunud seejärel matemaatilise ja teoreetilise füüsika valda, kus kaitses doktorikraadi, töötas ta mõnda aega Ühendkuningriigis Cambridge'i ülikoolis Stephen Hawkingi uurimisrühmas. Nendest märkidest võib välja lugeda mehe soove harutada lahti olulisi küsimusi ja olla selle kaudu maailmale kasulik.

Viimasega seoses lõpetas ta eduka, 13 aastat kestnud karjääri Microsoftis ja asutas kasulike ideede kogumiseks ning töötavaks omandiks muutmisele suunatud ettevõtte Intellectual Ventures. Temalt pärinevad mõned kriitilised tähelepanekud seoses Räniorus toimuvaga. Kui varem otsiti lahendusi tõsistele ja keerulistele probleemidele, siis täna on see innovatsioonikatel täis "mina-ka" inimesi. Nende ainukeseks eesmärgiks paistab olevat järjekordse Facebooki kallal nikerdamine.

Põhjuseks on arusaadavalt raha, millega selliseid ettevõtteid kostitatakse, mille tõttu on väga raske tegeleda tõsisemate probleemide lahendamisega. Miks peaks, kui kasvõi pildivahetamise ülesande lahendamisega teenitakse rohkem kui pakkudes lahendusi tervishoiu, energeetika või mõnele muule tõsisele teemale. Myhrvoldi kardab, et taoline lihtsameelsuse lõks ohustab tervet põlvkonda noori insenere ja leidlikke inimesi. See omakorda seab ohtu majanduse, sest selle edu sõltub tõsiste probleemide lahendamisest.

Käigu äsjane sissejuhatuseks Myhrvoldi enda värsketele valikutele. Tal kulus sajaliikmelise meeskonnaga neli aastat umbes 1600 eksperimendi läbiviimiseks, mille käigus kasutati 19 tonni jahu, et küpsetada 36 000 pätsi leiba, mida maitsesid paarsada testijat. Töö tulemusel sündis kuueosaline, paarikümne kilone ja 2642-leheküljeline leivaküpsetamise käsiraamat "Modernist Bread". Leivateemalise koguteose saab endale 600 dollari eest.

Küsimusele, kes küll võiks tahta endale taolist leivateo käsiraamatut, vastab värske autor, et selleks saab olla vaid tulihingeline ja uudishimulik leivategija. Raamatu koostamiseks leiva küpsetamisega eksperimenteerides avastasid nad nii mõndagi, mis on praktikas ja nõuannetes levinud, kuid olemuselt ekslik. Nad võtsid kogu leiva valmistamise temaatika nii põhjalikult ette, et käsiraamat peaks sisaldama infot, mida pole avaldatud tõenäoliselt kusagil mujal.

Käesolev kommentaar pole siiski mõeldud raamatureklaamina. Taotlus on osutada väärtusloomega seotud valikutele. Kaasaegses inforuumis pole ilmselt suureks väljakutseks kopeerida raamatu miljon sõna, 5000 pilti ja avalikustada kõik selle 1200 retsepti saladused sentigi küsimata. Rikast meest ei motiveerinud leivaretseptidega mängima ilmselt ka tühi kõht.

Matemaatikas, füüsikas ja majanduses teaduskraade ning isegi Prantsusmaa kokakooli diplomit omav ja enam kui 500 patendi kaasautorina tabas ta ära, mis on teda köitnud lapsepõlvest peale. See oli toidu valmistamine. Ta uskus, et tänaseks on olemas korralik käsiraamat uutest toiduvalmistamise tehnoloogiatest, millest saab ta oma toitvale harrastusele inspiratsiooni. Paraku selgus, et sellist teost pole. Seda võib pidada üllatavaks arvestades raamatupoodide söögitegemise osakondi täitvate teoste kirjut nimekirja.

Ilusast sisust hoolimata võib neidki pidada lihtsalt olemasolevate ideede kordamiseks. Uue leivaraamatu puhul seadis ta eesmärgiks uurida, kuidas oleks parim viis kaasaegsele teadusele ja tehnoloogiale tuginedes leiba valmistada. Loodetavasti leiavad tehnoloogiaarendajad sellest inspiratsiooni teistegi ürgselt kasulike asjadega tegelemiseks.

Esmaspäevast neljapäevani võib Kristjan Porti tehnoloogiakommentaari kuulda Raadio 2 saates Portaal.