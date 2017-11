Otse kl 17.30: kosmosealasel arendusmaratonil valmivad kasulikud lahendused

Kosmosenädalal alustab Eestist tegevust ka Euroopa Kosmoseagentuuri äriinkubaator, mis loob Eestis võimalused kosmosetehnoloogiaid kasutavate idufirmade tekkeks ja kasvuks. Euroopa Kosmoseagentuuri äriinkubaatori eestvedajaks on Tartu teaduspark koos Tartu ülikooli ja Tartu observatooriumiga.

Garage48 SpaceTech: Integrated applications hackathon final event:

Garage48 SpaceTech algas reedel, 3. novembril kell 17.30 ideede esitlemisega ning lõppeb täna, 5. novembril kell 20.00 kui tunnustatakse silmapaistvamaid meeskondi, kes 48 tunni jooksul on kõige edukamalt arendanud töötava prototüübi. Žürii kuulutab välja võitja ning jagatakse mitmeid eriauhindu.

Eksperdid, insenerid, disainerid, tarkvaraarendajad, andmeanalüütikud ja turundajad on alates reedest Physicumis välja töötanud rakendusi, mis kombineerivad endas Maa kaugseire andmeid, satelliitnavigatsiooni signaali, riistvara ja sotisaalmeediat. Millega meeskonnad hakkama on saanud, näeb juba täna õhtul toimuval lõpuüritusel.

Osalejad on katsetanud uute ja huvitavate ideedega ning saanud tuge oma ala tippspetsialistidelt. Meeskondadel on olnud ligipääs ka Euroopa põhilise kosmoseprogrammi Galileo signaalile ja Copernicuse andmetele.

“Rahvusvahelise hackatoni eesmärk on olla sünnipaigaks uutele äriideedele, mida pärast sündmust edasi arendada,” kommenteerib Paul Liias, sündmuse majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kosmosevaldkonna ekspert.

Ta lisab, et kosmoseandmete kasutamine ärilistel eesmärkidel on hõlbus, sest Euroopa kosmoseprogrammi Copernicus andmed ja Galileo signaal on osalejatele saadaval tasuta.

“Copernicus Kosmosebüroo võimaldab kõigile Garage48SpaceTech'i osalejatele ligipääsu Copernicuse andmetele ja nii jõuab see info tavapärasemast palju laiema sihtgrupini,” lisas Copernicus Kosmosebüroo koordinaator.

“Tuginedes varasemale kogemusele teame, et häkkimismaratonid on ideaalne koht tutvustada laiemale publikule, millist väärtust kosmoseandmed erinevatele valdkondadele lisavad.”

Ka Euroopa GNSS Agentuuri esindaja Justyna Redelkiewicz ütles, et neil on ülimalt hea meel olla osa Garage48SpaceTech'ist: “See on kolmas hackhaton üldse, millest oleme Galileo andmetedega osa võtnud. Eriliseks muudab selle asjaolu, et osalejatel on kättesaadavad erinevad kosmosetehnoloogiad, mis aitavad kosmose kaudu arendada elu Maal. Meie suur eesmärk on omaltpoolt anda energiat, jõudu ja teadmisi, et osalejad saaksid oma rakenduse GNSS positsioneerimist kasutades järgmisele tasemele viia.”

Kadri Bussov ESTCube'ist sõnas, et kosmosetehnoloogia on Eestis veel värske suund ja seetõttu on väga tore näha, kui palju noori inimesi on huvitatud enda arendamisest antud vallas.

“Selles osas ongi Garage48 häkatonid olulised – nad annavad noortele võimaluse õppida ja avardada oma maailma täiesti uues suunas. Lõpuks on ainult üks tee, mis aitab meil paremaks saada ja see on pidevalt õppida ning katsetada. ESTCube toetab iga algatust, mis toob noori tehnoloogia ja inseneri valdkondade juurde” lisas Bussov.

Arendusnädalavahetuse neli peamist teemavood:

Mängud Põllumajandus Julgeolek (Piirivalve, kriisi juhtimine) IoT rakendused (Targad linnad, Tööstus4.0 Avalikud teenused /E-residentsus Transport (Lennundus, merendus, rongiliiklus, teed) Keskkonna kaitse; Elustiil (Turism, tervis) Kaardistamine, Uuringud Teised kastist välja ideed

48 tundi kestenud kosmos tark- ja riistvara arendusnädalavahetuse ehk hackatoni korraldasid majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, Garage48, ESTCube, Euroopa Kosmoseagentuur (ESA) ning Euroopa GNSSi Agentuur (GSA).