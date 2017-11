Teadlased leidsid uue orangutaniliigi ja see on juba hävimisohus

Oktoober oli vaimse tervise kuu, mis keskendus seekord vaimsele tervisele töökohal. Vaimset tervist vaadeldakse reeglina „pehme“ teemana. Räägitakse sallivamast, nutikamast ja hoolivamast ühiskonnast, võitlemisest häbimärgistamise ja vähese teadlikkuse vastu. Sel aastal oleks põhjust juttu teha ka sellest, et tegemist on osaga elust, mis mõjutab tugevalt majandust tervikuna.

Rayat uuris 40 teadlast eesotsas Michael Krützeniga Šveitsist Zürichi ülikoolist. Nad tegid kindlaks, et Raya kolju oli muud liiki orangutanide koljust väiksem. Ülemised ja alumised lõikehambad aga sumatra orangutani omadest oluliselt laiemad. Teine analüüs paljastas, et tapanuli orangutanide DNA erineb üsna selgelt sumatra ja kalimantani orangutanide omast.

Nad avastati lõpliku kindlusega ainult 20 aastat tagasi. Võimalus, et nad kulutavad endas omaette liiki oli õhus juba sellest ajast peale, sest nad elavad teistest orangutanidest sadakond kilomeetrit eemal. 2013. aastal sai isane tapanuli orangutan Raya võitluses kohalike külaelanikega surma. See andis teadlasele võimaluse kõrvutada üht tapanuli orangutani isendit sumatra ja kalimantani orangutanidega.

Seni on olnud teada kahte liiki orangutane – sumatra orangutanid ja borneo ehk kalimantani orangutanid. Nüüd lisanduvad neile kolmanda liigina tapanuli orangutanid. Neid on ainult 800 isendit ja nad elavad väga väikesel maa-alal.

Meie inimlaste ehk hominiidide sugukond on saanud ühe liigi võrra rikkamaks. Teadlased on kuulutanud Sumatra saare metsades elutseva väikesearvulise orangutanikogukonna omaette liigiks.

