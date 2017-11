Helviksambla geenid aitavad mõista maismaataimede lugu

Oktoober oli vaimse tervise kuu, mis keskendus seekord vaimsele tervisele töökohal. Vaimset tervist vaadeldakse reeglina „pehme“ teemana. Räägitakse sallivamast, nutikamast ja hoolivamast ühiskonnast, võitlemisest häbimärgistamise ja vähese teadlikkuse vastu. Sel aastal oleks põhjust juttu teha ka sellest, et tegemist on osaga elust, mis mõjutab tugevalt majandust tervikuna.

Nüüd jääb teadlastel üle välja selgitada, mida kõik need ära kirjeldatud geenid helvikul täpsemalt teevad ja kuidas need geenid on teistel taimedel teistsuguseks muundunud.

Kõik maismaataimed, nii kivil kiratsev sammal kui ka metsas mühisev põlispuu, on arvatavasti pärit ühisest eellasliigist, vetikast, kes ligi pool miljardit aastat tagasi, ordoviitsiumis kolis merest maismaale. Helviksamblad eraldusid teistest maismaataimedest üsna varakult ja neis on säilinud mõningaid omadusi, mis neid varajasi maismaataimi iseloomustasid.

Võib-olla olete märganud maapinnal, enamasti kas niisketel metsaalustel, tuleasemetel, paljakutel, teeservadel või kraavikallastel madalaid lapikuid taimekesi, mille pinnal võib tihti näha ka justkui väikesi korvikesi. Aga võib-olla ka ei ole märganud. Igal juhul on tegemist hariliku helvikuga, sammaltaimega, mis on levinud troopikast arktikani. Nendes korvikestes asuvad tema sigikehad.

