Kellest saab uuel sajandil maailma rikkaim inimene?

Nädal tagasi oli maailma rikkaima inimese Bill Gatesi varandus umbes 89,5 miljardi dollarit. Ajakirja Forbes 30 aastat peetud maailma rikkaimate registris on Gates domineerinud pea katkematult viimased 24 aastat. Muinasjutulise tiitli kandmine on temast kujundanud midagi rahvaluule kuvandi sarnast. Pole vaja öelda "maailma rikkaim", piisab kui nimetatakse Bill Gatesi ja kõik mõistavad poolelt sõnalt, mida tahetakse öelda.

Börsi tujukuse tõttu on Billi valitsemisajal rikkaima tooli saanud hetkeks soojendada veel neli inimest, et see siis tagastada. Need on olnud USA investor Warren Buffet, Mehhiko telekomi suuromanik Carlos Slim, Hispaania rõivatööstuse innoveerija Amancio Ortega ja Amazoni rajaja Jeff Bezos. Viimane käis samal kohal neljaks tunniks viimati juulis. Nüüd juhtus see taas, kui mehe umbes 84 miljardi dollari suurune varandus kasvas börsil aktsiaid tabanud soodsa tuule abil päevaga kümne miljardi dollari võrra.

Uut rahahunniku kuningat uudistama tulnud ajakirjanike ja kaamerameeste tähelepanu pidi ta tõrjuma vaid paar päeva, kui börs Amazoni aktsia hinda korrigeeris ja troon läks taaskord Billi kätte. Käesoleva nädala jooksul langes Bezose väärtpaberivarandus veel natuke, lükates ta Ortega järel rikkaimate tipus kolmandale kohale. Kuid kõik kolm meest Gates, Ortega ja Bezos on teineteisele väga lähedal. Võimalik, et Microsofti rajaja pikk rikkaima põli hakkab lõppema.

Rikkaima positsioon pole oluline ega vääriks suuremat tähelepanu, kui protsessist ei saaks välja lugeda muud huvitavat informatsiooni. Bill Gatesi vara ei ole päritud, vaid tööga hangitud. Kuigi see etapp tema ärielust sisaldab kaheldava väärtusega episoode, jäägu see teema sedakorda kõrvaliseks märkuseks. Pealegi on saanud temast maailma juhtiv filantroop. Hetkel on olulisem alustamine nullist ja infotehnoloogia sektoris rikastava töö tegemine.

Amancio Ortega alustas samuti nullist, asutades Zara kaubamärgi ja rajas tehnoloogia abil nn kiire moe äri. Ortega tabas ära, kuidas võita pidevalt muutuvate moetrendidega kiiresti kaasas käies ja väikeste partiidega aina uut pakkuvate poekettidega klientide südamed ja raha. Ta ilmus esimest korda miljardäride loetellu 2001. aastal, kui Zara emaettevõte Inditex läks börsile ja tõstis mehe ühe hooga 6,6 miljardilise varanduse omanikuks. Tänaseks hinnatakse tema varadeks üle 84 miljardi dollari.

Jeff Bezos alustas 1994. aastal enamikule tundmatus internetis raamatupoega. USA-s oli toona 4000 rahulikult ajaloolisest inertsist tulevikuplaane tegevat raamatupoodi. Isegi Bill Gates ei pidanud toona internetti oluliseks.

Järgmise paarikümne aastaga hääbusid pooled raamatupoed, mitmed tuntumatest lõpetasid skandaalsete pankrottidega. Nähtust nimetati Amazoni efektiks. Peasüüdlaseks ja samas imetletavaks oli Jeff Bezos, kes leidis jõudu uskuda internetti ja ära rääkida samasse usku ka investoreid. Hoolimata sellest, et tema äri oli jätkuvalt miinustes. Näiteks sajandivahetuse eel kulutas ettevõte 1,5 miljardi dollarini kasvanud käibe juures oma funktsioneerimiseks nii palju raha, et kahjum ületas 700 miljonit dollarit.

Kahjumi kiuste tõi Bezos Amazoni 1998. aastal börsile. Tänu investorite usu ja ahnuse kombinatsioonile pääses samal aastal esimest korda tänu oma aktsiapaki 1,6 miljardi dollari väärtusele miljardäride klubisse. Lõppevaks aastaks on ta trüginud juba maailma rikkaimaks. Järelikult on nii Bezos kui ka Ortega teinud sellel sajandil Bill Gatesist vägevamat äri. Päeval kui nemad sisenesid überrikaste nimistusse, oli Bill kogunud juba pea 60 miljardit dollarit.

Pole kindel, kas Ortega rõivaäri väärtus jätkab kasvamist, aga Amazoni ettevõtmistele ei paista saabuvat piiri nii pea. Hetkel hinnatakse, et ettevõte kätte jõuab 43 senti igast USA-s online-kliendilt saadud dollarist. Amazon müüb pea kõike, sh rõivaid ja toitu, nutika kodu IoT ja pilveraali teenuseid. Lisaks on ettevõte rajamas suuri tellisest kaubamaju, andmata asu isegi neile. kes on interneti ajastu kiuste suutnud peatänavate veerel oma äri püsti hoida.

Värskeimate plaanide järgi kavatseb ettevõte järgmiseks asuda konkureerima rahvusvahelise logistikatööstusega, sh Fedexi ja UPS-iga. Võrreldes Bill Gatesi rikastumise Microsofti kirjadega trumpkaarte paistab olevat Amazoni kaardikäsi veelgi tegusam. Rikkusest unistav rahvaluule peab hakkama harjuma Jeff Bezose nimega.

Esmaspäevast neljapäevani võib Kristjan Porti tehnoloogiakommentaari kuulda Raadio 2 saates Portaal.