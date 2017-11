Metsade killustumine kahjustab paljusid loomaliike

Väike maja metsa serval tundub küllap paljudele ihaldusväärne elupaik. Teistele võib-olla ka mitte. Kuid tõsi on see, et metsa ja mittemetsa serv on tähtis ökoloogiline nähtus. Selgub, et uute metsaservade teke pärast metsaraiet mõjutab metsaloomade elu märgataval määral kuni kilomeetri kaugusenigi uuest servast.