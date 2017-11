Lugeja küsib: mis trammide all sädemeid pildus?

Oktoober oli vaimse tervise kuu, mis keskendus seekord vaimsele tervisele töökohal. Vaimset tervist vaadeldakse reeglina „pehme“ teemana. Räägitakse sallivamast, nutikamast ja hoolivamast ühiskonnast, võitlemisest häbimärgistamise ja vähese teadlikkuse vastu. Sel aastal oleks põhjust juttu teha ka sellest, et tegemist on osaga elust, mis mõjutab tugevalt majandust tervikuna.

"Tegu on elektrilise nähtusega. Puulehed rööbastel halvendavad kontakti rataste ja rööbaste vahel – tramm on elektriliselt maandatud läbi rataste, pinge saab tramm üleval olevast traadist," selgitas insener. Kiirendades tarbib tramm aga suurt võimsust ehk voolud on suured.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel