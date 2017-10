Otse kl 14: Euroopa Komisjoni asepresident peab Tartu ülikoolis loengu

USA rahvusarhiiv avaldas neljapäeval tuhandeid uusi Ameerika Ühendriikide presidendi John F. Kennedy mõrva uurimist puudutavaid dokumente. Lisanduvale materjalile vaatamata on ebatõenäoline, et sündmusele selgitavad vandenõuteooriad hoobilt välja surevad.

Ettekande autor Valdis Dombrovskis on mainekas Läti poliitik, kelle vastutusalasse Euroopa Komisjoni asepresidendina kuuluvad majandus- ja rahaliidu toimimise, euro ja sotsiaaldialoogiküsimused. Samuti on tema kanda finantsteenuste, finantsstabiilsuse ja kapitaliturgude arendamisega seotud teemad.

"Tegemist on Euroopa Liidu kõrge ametnikuga, kes vastutab majanduslikus mõttes Euroopas väga oluliste teemade eest. Ta räägib loengus majanduse probleemidest ja annab veidi aimu ka liidu tulevikuplaanidest. See on suurepärane võimalus otse allikast kuulda EL-i olulistest arengutest, mis kahtlemata mõjutavad ka Eesti majandust,“ selgitas Tartu ülikooli sotsiaalteaduste valdkonna dekaan, loengu moderaator Raul Eamets.

Valdis Dombrovskise loengu teemaks on "Euroopa majandus- ja rahaliidu tulevik". Ettekandes tuleb juttu sellest, millised sammud on vajalikud euroala stabiilsuse hoidmiseks ja Euroopa Liidu majanduse tugevdamiseks, kuidas saavutada suurem ühtsus rahandus- ja eelarvepoliitikas ning vähendada riske pangandussektoris.

