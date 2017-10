CO2 hulk atmosfääris kasvas möödunud aastal rekordilise kiirusega

Kasvu tulemusel tõusis CO 2 keskmine kontsentratsioon atmosfääris 403,3 osani miljonist. Aasta varem oli see 400 ppm. Kiire kasvu saab kirjutada Vaikse ookeani lõunaosa pinnakihti soojendanud El Niño arvele. Sama nähti ka eelmise tugeva 1997.–98. aasta El Niño ajal. Nähtus tekitab mitmetes planeedi piirkondades põua, mis vähendab omakorda puude ja taimede poolt seotava süsinikdioksiidi hulka.

Inimeste poolt atmosfääri paisatava CO 2 hulk on viimasel kolmel aastal vähenenud või jäänud vähemalt samaks. Seda vaatamata maailma SKT kasvult. Nullemissioonidest on aga asi kaugel – nende üldkogus ulatus 36,4 miljardi tonnini.

Alates 2007. aastast on kasvanud oodatust kiiremini ka teise tugeva kasvuhoonegaasi metaani suhteline sisaldus. Teadlased pelgavad, et sellega kaasnev soojemine kiirendab metaani vallandumist veelgi. Võrreldes 1990. aastaga on süsinikdioksiid koos teiste kasvuhoonegaasidega kasvatanud Maa poolt lõksu püütava päikesekiirguse hulka 40 protsenti.

WMO raporti autorid hoiatavad, et see võib viia kliimasüsteemides ennustamatute muutusteni, mis võib viia tõsiste ökoloogiliste ja majanduslike häireteni.