Päikesesüsteemi saabus kauge külaline

Astronoomid on esimest korda avastanud niisuguse taevakeha, mis tõenäoliselt on meie Päikesesüsteemi saabunud kusagilt väljastpoolt.

Taevakeha, midagi komeedi või asteroidi sarnast, on juba teel uuesti Päikesesüsteemist välja, paljud maailma teleskoobid seda seiramas. Taevakeha, millele astronoomid on nimeks pannud A/2017 U1, liigub nii omapärasel trajektooril ja nii suurel kiirusel, et igal juhul on tegemist millegi ainulaadsega. Alla 400-meetrise läbimõõduga taevakeha avastas 19. oktoobril Hawaii ülikooli teadlane Rob Wedick.

Teadlased on juba aastakümneid lootnud, et Päikesesüsteemi võib saabuda mõni väliskülaline, sest tähtede vahel üksikult uitavaid taevakehi arvatakse olevat üsna palju. Neid pääseb arvatavasti rohkearvuliselt plehku, kui mõne tähe juurest parasjagu komeete, planeete ja asteroide tekib.

Külalistaevakeha on meie juurde saabunud Lüüra tähtkuju suunast. Päikesele lähimasse teekonnapunkti, mis asus Merkuuri orbiidist veidi seespool, jõudis see septembri keskel. Maakerast möödus A/2017 U1 umbes 24 miljoni kilomeetri kauguselt. See on umbes 60 korda kaugemalt kui tiirleb Kuu. Selle kiirus, mis küündis Päikesele lähimas punktis küündis ligi 90 km/s, on liiga suur, et Päike suudaks püüda seda enda raskusvälja haardesse.

Teadlased jälgivad taevakeha hoolega, lootes saada võimalikult palju infot, enne kui kauge külaline taas täpiks tõmbub ja uuesti vaatlematuks jääb.