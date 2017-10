Kahjurimürgid saab õuntelt maha soodaga

Puuvilju tasub enne söömist pesta, mitte lihtsalt varrukasse või särgihõlma suuremast prahist puhtaks pühkida. Värskest teadusuuringust aga ilmneb, et ka kergest loputamisest kraani all ei ole piisavalt kasu, kui soovime puuviljalt eemaldada kahjuritõrjeainete jäägid.

Ameerika teadlased kirjutavad ajakirjas Journal of Agricultural and Food Chemistry, et märksa rohkem on abi fruktide küürimisest söögisoodalahusega.

Lili He ja ta kolleegid Amhersti Massachusettsi ülikoolist hankisid katseteks tõrjeainetega töötlemata maheõunu ja pritsisid neile peale kahte laialt tarvitatavat kahjurimürki – seenevastast tiabendasooli ja putukavastast fosmeeti. Siis pesid nad neidsamu õunu a) kraaniveega, b) üheprotsendise söögisoodalahusega või c) Ameerikas müügil oleva spetsiaalse puhastusvedelikuga.

Kõige tõhusamalt eemaldas tõrjeainejääke söögisooda. 12–15 minutise pesu järel oli õuntelt kadunud 80 protsenti tiabendasoolist ja 96 protsenti fosmeedist. Protsentide vahe tuleb peamiselt sellest, et tiabendasooli imendub õuntesse rohkem. Mõõtmine näitas, et tiabendasool oli tunginud õunasügavusse 80 mikromeetri ulatuses, fosmeet aga ainult 20 mikromeetri ulatuses.

Kahjurimürgid tagavad küll suurema saagi, aga leidub inimesi, sealhulgas teadlasigi, kes pelgavad nende ainete jääkide võimalikku kahjumõju tervisele. Toidutööstusettevõtted pesevad puuvilju ka omalt poolt, kuid nagu He ja kolleegide uuring viitab, mõneminutilisest pesust kraanivee või ka spetsiaalse puhastusvedelikuga veel väga suurt puhtust ei tulene.

Nii et nüüd teame. Kes taimekaitsemürkide pärast väga muretseb, see võib pesta õunu veerand tundi soodalahusega või siis soetada ubinavarud ökovõrgustikust või koduaia olemasolu korral muidugi sealt.