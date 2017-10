Otse: kas mets on ikka meie ühine vara ja vastutus?

Gluteenivaba vesi? Aga palun! Selline on olukord Ameerikas, kus toidumärgistamine on kaldunud absurdsetesse äärmustesse. Siiski, nagu märgib veterinaar- ja toiduamet, kohtab ka Eestis müüdavatel toitudel teinekord analoogset teavet, mis viitab justkui toote eriomadusele, kuigi tegelikult on selliste omadustega kõik sarnased toidud. Olgugi see teave eksitav või ka Euroopa liidu nõudeid rikkuv, tarbija jaoks ei pruugi see lõpuks üldse oluline olla.