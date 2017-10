Ilusal inimesel on raske kehva tööd leida

Ilusatel inimestel on vähem ilusate ees omad eelised. Mõnes mõttes on ilu justkui kikilips – teeb lahti uksed, murrab lahti südamed. Teadlased on juba mõne aja eest välja uurinud, et ka uue töökoha leiavad ilusad inimesed kergemini. Nii et ilus tasub justkui olla.

Kuid teisalt – värsked teadusuuringud viskavad sellesse ilusasse arusaama väikese vimka sisse. Briti, Prantsuse ja Singapuri teadlased nimelt väidavad, et kui ilusatel inimestel on tõesti teistest lihtsam saada häid, ihaldusväärseid ja glamuurseid töökohti, siis vähem prestiižikatele ja väärtusetumateks peetavatele tööotsadele on neil pääseda hoopistükkis teistest raskem.

Margaret Lee London Business Schoolist ja ta kolleegid tegid 750 katseisikuga katseid, kus neile näidati kahe inimese pilti, üks neist teiste hindajatega tehtud eeltestide põhjal tunnistatud veetelvaks ja teine mitteveetlevaks, ja paluti siis katseisikutel hinnata mitmesugustele küsimustele vastamise kaudu fotodel kujutatud isikute sobivust kas siis rohkem prestiižikatele töökohtadele nagu mänedžer või projektijuht või infotehnoloogia-praktikant, või pisut vähem prestiižikatele kohtadele nagu laotööline, majahoidja või kõnekeskuse operaator.

Tuligi välja, et prestiižikatele kohtadele pääsemisel olid eelised ilusamatel, vähem prestiižikatele kohtadele pääsemisel aga vähem ilusatel inimestel. Katseisikute edasisel küsitlemisel selgus, et nende arvates on ilusatel inimestel justkui loomupärane õigus saada endale paremaid töökohti ja et nad oleks kehvematel kohtadel töötades vähem ilusatest rahulolematumad.

Ajakirjas Journal of Personality and Social Psychology avaldatud tulemused on tõesti üllatavad, sest seniste uuringute põhjal oli enamik teadlasi veendunud, et ilusal inimesel on alati eelisseis, olenemata sellest, millisele töökohale ta parajasti kandideerib. Nii et kui tööandjad soovivad värbamisel diskrimineerimist vältida, peaksid nad nüüd püüdma neid üllatavaid uurimistulemusi arvestada.