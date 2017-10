Virtuaaltuur: ERR Novaator Itaalias 2000 töötajaga teaduslinnakus

Põhja-Itaalias Ispras asuv teaduslinnak on kui riik riigis: dokumenti näitamata alale sisse ei pääse, seal olles aga on kõik vajalik olemas. Ispras asub JRC ehk Joint Research Centre'i vanim osa, milles töötavad teadlased uurivad Euroopa Liidu jaoks olulisi teemasid lagunevast tuumareaktorist autode heitgaaside, meekoostise ja küberkaitseni.

JRC-l on Euroopa peale kokku viis uurimiskeskust, millest igaühes on pisut erinevad rõhuasetused.

Sellesse virtuaaltuuri mahtus vaid väike osa linnakust. Veel uuritakse Ispras näiteks maavärinate mõju - suurde hoonesse on võimalus ehitada maja, selle seinte külge andurid kinnitada ning maavärinat simuleerida, et hiljem purustusi analüüsida.

