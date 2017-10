Rikutud õhk ja saastatud vesi tapab rohkem inimesi kui sõda ja vägivald

India suure saaste põhjuseks on põldude ja prügi põletamine, ehitustolm ja kehva kvaliteediga kütuste kasutamine. Planeedi saastamise vähendamise on Maailmapank seadnud oma globaalseks eesmärgiks.

Kõige suuremas ohus on inimesed Aasias ja Aafrikas, nimekirja eesotsas on India, vahendas "Aktuaalne kaamera".

