Suured kukkurloomad võtsid ette pikki rändeid

Nüüd tuleb välja, et Diprotodon oli kukkurloomade seas ka ainuke, kes on teadaolevalt harrastanud rändavat eluviisi.

Gilbert Price Queenslandi ülikoolist ja ta kolleegid analüüsisid Diprotodonile nime andnud suurest lõikehambast võetud emaili ehk vaapa, et uurida, milliseid taimi võis see loom söönud olla. Taimedest on vaapa jäänud keemilisi märke. Söödud taimede järgi saab aga järeldada, millistes paikades 300 000 aasta eest elanud loom on liikunud.

Price ja kolleegid jõudsid järeldusele, et uuritud isend rändas pidevalt Austraalia idaosas, kord põhja, korda lõunasse. Umbes nii, nagu teevad seda tänapäeval mõnedki Ida-Aafrika loomad. Tänapäeva kukkurloomad on palju paiksemad.

Oma avastusest kirjutavad Price ja kaasautorid Londoni Kuningliku Seltsi toimetistes.