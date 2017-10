Graafikud: Tartu ülikool jõudis Ida-Euroopa ülikoolide hulgas 3. kohale

Esikohal on selles kategoorias Lomonossovi Moskva riiklik ülikool, teisel kohal Novosibirski riiklik ülikool, millele järgnebki Tartu ülikool.

Tasutaks tuleb aga selgitada, et tegu on ülikoolide edetabeliga, mille eesmärk on anda tudengile või akadeemilisele töötajale aimu, mis tasemel ülikooliga tegu on, et siis selle põhjal oleks võimalik teha otsuseid ülikoolivalikul eelseisval õppeaastal. Seetõttu kannabki QS-i edetabel aastaarvu 2018 võrdlusandmed on 2017 ehk käimasoleva aastaga, mille andmed omakorda pärinevad 2016. aastast.

QS reastab ülikoole nii üle maailma tervikuna kui regioonide kaupa. Oluline on seegi, et ülikoolid esitavad end taolistesse edetabelitesse ise, muidugi esitatavad andmed peavad olema tõesed. Siiski on selliste edetabelite eesmärgiks kujunenud pigem turundus ehk meelitada õppijaid. Seetõttu on ka näiteks QS-i edetabeli kriteeriumid, mille alusel ülikoole hinnatakse, rohkem olulised õppijale ega peegelda kuigi põhjalikult näiteks seal tehtava teaduse või õppetöö taset.

Küll aga selgub sealt ehk üht-teist mõtlemapanevat Eesti õppuritele ja teadlastele. Näiteks see, et Eesti suurim ülikool tudengite arvu poolest polegi enam Tartu ülikool.