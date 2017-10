Putuklik seenkeha lisab lõugjalalistele nutikust

Nüüd tuleb välja, et lõugjalaliste väikeses nutikas peakeses leidub ajustruktuur, mille taolist teati seni olevat vaid putukatel. Kuna putukad põlvnevadki just vähilaadsetest, võib Ameerika Ühendriikide Arizona ülikooli teadlase Nicholas Strausfeldi arvates oletada, et see ajustruktuur – seenkeha – ongi putukatel tegelikult vähilaadsetelt päritud, kellest suur osa aga on hiljem selle kaotanud.

Kuid Strausfeld ja kaasautorid ei välista ajakirjas eLife ka võimalust, et seenkeha on putukatel ja lõugjalalistel sõltumatult arenenud. On teada, et putukatel aitab seenkeha lõhnu tajuda, aga osaleb ka mälu korraldamisel. Et lõugjalalised peavad jahti nutikamalt ja tunnevad ka nähtavaid esemeid ära paremini kui teised vähid, võib nüüd arvata, et ka seenkeha on neil selles omajagu abiks.