Tahmapilvede Eestisse jõudmine pole välistatud edaspidigi

"Kui selline konsentratsioon on väga suur, siis loomulikult astmahaiged võivad seda tunda, igasugused ärritused limaskestadel, eelkõige silmades. Võib olla ka nahaärritusi, aga see sõltub muidugi sellest, milline aine, kemikaal õhus on," ütles perearst.

"Vihm peseb need alumised atmosfäärikihid päris hästi puhtaks. Võimalik, et kui oleks olnud kuiv ilm, siis oleks tasemed olnud kõrgemad," märkis Teinemaa.

Samas ei olnud tasemed nii kõrged, et oleks käivitunud keskuse teavitussüsteem, mis saadab andmed automaatselt terviseametile ja kohalikele omavalitsustele, et nood saaksid inimesi ebakvaliteetse õhu eest hoiatada. Peente osakeste hulka aitas tõenäoliselt vähendada ka vihm.

"Näiteks Vilsandi seirejaamas mõõdetud eriti peente osakeste tasemed olid võrreldavad äärelinna õhu tavapäraste tasemetega, umbes 15-20 mikrogrammi kuupmeetri kohta. Tavapäraselt on see 5-6 mikrogrammi ehk näitajad oli kuni kolm korda olid kõrgemad," rääkis keskkonnauuringute keskuse õhukvaliteedi juhtimise osakonna juhtaja Erik Teinemaa.

