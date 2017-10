Metaan võis luua Marsile ajutised veekogud

Kite ja kolleegid analüüsisid, kuidas võis Marsi temperatuur muutuda neil aegadel, mil planeedi pöörlemistelg langes märgatavalt kaldu. Neid aegu arvatakse Marsi ajaloos aeg-ajalt ettetulnuvat. Arvutused näitasid, et suure teljekalde aegadel võis Marsi pinnas soojeneda paiguti piisavalt, et sellesse külmunud metaan pääsenuks atmosfääri.

Marsi minevik on suur mõistatus. Üha enam koguneb tõendusi, et punaplaneedi pinnal võis kunagi loksuda ja lainetada rohkesti vett.

