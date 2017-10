Myanmaris tuli päevavalgele trobikond gekoliike

Mõnikord juhtub, et uusi loomaliike avastatakse korraga terve trobikond. Nii on see nüüd juhtunud Myanmaris, sooja kliimaga Kagu-Aasia maal, mida tuntakse ka Birma nime all, kus teadlased on avastanud ühest üsna väikesest piirkonnast tervet 19 senitundmata gekoliiki.

Gekosid, neid toredaid sisalikke, kellest paljudel on jalge all kõikjale ronida võimdaldavad imelised kleeptallad, oli juba senigi teada umbes 1500 liiki, aga 19 liiki on ikka päris võimas juurdekasv.

Need gekolaste sugukonna äsjaavastatud liigid elutsevad kõik vaid 90x50-kilomeetrisel maa-alal, kus on rohkesti suuri lubjakivikaljusid, mõned neist lausa kuni 400 meetri kõrgused. Arvatavasti on just selle karstiala kivivormiline mitmekesisus oma paljude põnevate lõhede, õõnsuste ja koobastega üks peamisi põhjuseid, miks on seal välja kujunenud ka suur gekoline mitmekesisus.

Uutest liikidest 15 avastas mullu sügisel ainult kahe nädala jooksul rahvusvaheline teadlasrühm, mida juhtis Ameerika Ühendriikides Californias asuva La Sierra ülikooli bioloog Lee Grismer.

Ta kirjeldab kaaslastega kolme uut kääbus-gekoliiki perekonnast Hemiphyllodactylus ajakirjas Journal of Natural History ja 12 uut kõvervarbalist gekoliiki perekonnast Cyrtodactylus ajakirjas Zoological Journal of the Linnean Society. Kirjutamisel on veel artikkel nelja tänavu mais leitud kõvervarbalise liigi kohta.

Avastusi ei saanud varem hästi teha, sest piirkonnas käis konflikt valitsusjõudude ja mässuliste vahel. Poliitiline olukord võib keerukamaks teha ka nende haruldaste liikide kaitse tagamist, sest gekorikas piirkond on jagatud mässuliste ja valitsuse vahel praegugi. Õnneks pakub mitmekesine karstiala, mis liikidel kujuneda aitas, neile ka päris head looduslikku kaitset.