Otse kell 9.30: tippteaduse konverents Tallinnas

Selleks, et poliitikud saaksid töö käigus teha teaduspõhiseid valikuid ja otsuseid, oleks neil aegajalt vaja nende teadlaste nõu, kes juba on vastavat küsimust uurinud. Selle tarvis võiks välja töötada nn teadlaste liisimise süsteemi, kus ministeeriumid ja ülikoolid saaksid teadlasi ajutiselt palgale võttes saada tõenduspõhist ja asjatundlikku nõu.

“Selleks, et ühiskond mõistaks teaduse vajalikkust, on oluline, et teadlased ka ise osaleksid aktiivsemalt ühiskondlikes aruteludes ja jagaksid oma ekspertteadmist,” ütles minister Mailis Reps. Teadusinvesteeringute mõju avaldub pika aja jooksul ja vajab stabiilset rahastamist, seetõttu tuleb lisaks Euroopa kesksele eelarvele tõsta teaduse rahastamist ka riikide eelarvetes.

Konverentsi avab Eesti haridus- ja teadusminister Mailis Reps , kelle sõnul peame rohkem toetama valdkondi, mis on Euroopat enim ühendanud ning koostöö teaduse ja innovatsiooni valdkonnas on kindlasti üks neist.

Täna toimub Tallinnas konverents, mille eesmärk on näidata poliitikakujundajatele, et tipptasemel teadus on arenenud riikides üks peamisi konkurentsivõime aluseid ja majanduse arengumootor.

