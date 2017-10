Praegugi on Kuu pinnal paljasilmagagi näha tumedaid basalditasandikke, nn meresid. Need katavad umbes 16 protsenti Kuu pinnast. Need tekkisid neil kaugetel aegadel, kui Kuu sisemus oli veel kuum ja pinnale paiskunud laava ujutas üle suured alad. Aga peale laava tuli Kuu sisemusest välja ka palju gaasi. NASA uuringu järgi tuli gaasi välja sedavõrd palju, et sellest moodustus Kuu ümber atmosfäär.

Võimsaimad gaasipursked toimusid umbes 3,8 ja 3,5 miljardit aastat tagasi. Arvutuste järgi võis neist tekkinud atmosfäär Kuu ümber püsida umbes 70 miljonit aastat. Kauem ei püsinud, sest Kuu raskusjõud ei olnud piisavalt tugev ja gaas lekkis aegamööda maailmaruumi. Kuid kuniks atmosfääri jätkus, oli see suurema osa ajast vägevamgi kui tänapäeva Marsi atmosfäär.

Ameerika Ühendriikide kosmoseameti NASA teadlased Debra Needham ja David Grim kirjutavad sellest ajakirjas Earth and Planetary Science Letters.

Muide, sellal kui Kuul veel atmosfäär oli, asus see Maale kolm korda lähemal kui praegu ja paistis ka kolm korda suurem. Oleks siis ainult vaatajaid olnud.