Thaler uuris, kuidas mõjutab inimeste piiratud ratsionaalsus, sotsiaalsed eelistused ja enesekontrolli puudumine inimeste otsuseid ja turuolukorda. Eristada võib kolme suunda.

Piiratud ratsionaalsus. Thaler pani aluse mõttelise arvepidamise teooriale. Uuringute käigus avastas ta, et inimesed lihtsustavad oma rahaasju puudutavaid otsuseid, keskendudes pigem üksikutele otsustele kui nende kogumõjule. Samuti näitas ta, et inimeste kalduvus kaotusi vältida selgitab, miks hindavad nad kõrgemalt asju, mis neil olemas on, kui neid, mida neil pole. Thaler oli üks käitumispsühholoogia rajajaid.

Autor: Johan Jarnestad/Rootsi Kuninglik Teaduste Akadeemia

Sotsiaalsed eelistused. Professor näitas, kuidas tarbijate janu õigluse järele võib peatada hinnatõusu kõrge nõudluse, kuid mitte kasvavate kulude tingimustes. Samuti aitas ta välja töötada diktaatori mängu. Katseparadigma, mida kasutatakse tänapäeval õigluse uurimiseks üle terve maailma.

Autor: Johan Jarnestad/Rootsi Kuninglik Teaduste Akadeemia

Enesekontrolli puudumine. Thaler aitas uue nurga alt mõista ka tähelepanekut, miks on muu hulgas raske pidada uusaasta lubadusi. Professor näitas, kuidas saab kasutada enesekontrolli probleemide uurimiseks nn plaanija ja tegija mudelit. Tänapäeval kasutavad seda pikaajaliste plaanide tegemiste ja lähitulevikku mõjutavate tegude vahelise kiusatuste vaheliste konfliktide selgitamiseks ajuteadlased ja psühholoogid.

Majandusteaduses aitab see näiteks selgitada, miks eelistavad inimesed pensioni kogumise asemel kasutada saadud raha lühiajaliste naudingute rahuldamiseks. Samas näitas professor, et inimeste enesekontrolli on võimalik taolistes olukordades hoolikalt kavandatud sekkumiste abil parandada

Autor: Johan Jarnestad/Rootsi Kuninglik Teaduste Akadeemia

Kokkuvõtlikult aitas rajada Thaler silda majandus- ja psühholoogiliste analüüside vahel. Hetkel peab Thaler Chicago ülikoolis käitumisteaduste ja majandusprofessori ametit.

Majanduspreemiat antakse käesoleval aastal välja 49. korda. Auhinna saaja keskmine vanus on 67 aastat. Esimene naine, Elinor Ostrom, pälvis auhinna esimest korda 2009. aastal ja suri kolm aastat hiljem.

Möödunud aastal tunnustati majandusauhinnaga Oliver Harti ja Bengt Holmströmi kokkuleppeteooria arendamise eest.

Nobeli majanduspreemia suurus on üheksa miljonit Rootsi krooni (944 880 eurot).