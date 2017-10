Huvitav küsimus: kas D-vitamiin muudab jõutreeningu tõhusamaks?

Inimesed pole kunagi üksi. Meist igaühes ja igaühel elab miljardeid baktereid. Enam kui 500 päeva muust maailmas isoleeritud kosmoselaeva maketis elanud meeste mikroobikoosluse uurimine viitas, et pikaajaline eraldatus muust maailmast toob kaasa selle liigilise mitmekesisuse vähenemise. Sõltuvalt ülemvõimu saavatest bakteriliikidest võib see seada ohtu astronautide tervise.

“Jõutreeningu efektiivsuse tõstmiseks soovitan pärast treeningut süüa valgurikkaid toiduaineid nagu (kana-) liha-, muna- või piimatooteid. Kui vahetult pärast treeningut pole võimalik süüa, siis on mugavam tarbida mõnda valgupõhist toidulisandit. Toonitan, et toidulisandid täisväärtuslikku toitu ei asenda."

Ta lisas, et kuigi jõutreeningu efektiivsus osutus vitamiin D defitsiitsetel ja normaalse vitamiin D staatusega rühmades ühesuguseks, võib meie kliimas ning laiuskraadil elades sügis-talvisel perioodil D-vitamiini manustamist toidulisandina siiski õigustatuks pidada. Seda näitab tõsiasi, et platseeborühma liikmetel püsis vitamiin D kontsentratsioon seerumis kogu uuringu perioodil väga madalal tasemel.

“Seniste andmete hajuvuse üheks põhjuseks võib olla asjaolu, et erinevused uuringutes osalenud isikute D-vitamiini staatuses on varieerunud suures ulatuses,” ütles ta.

Savolainen selgitas, et varasemate uuringute andmed D-vitamiini staatuse ja D-vitamiini toidulisandina manustamise mõju kohta lihaste jõu ja lihasmassi arengule jõutreeningu korral on olnud vastuolulised.

Hilissügisest varakevadeni on Eestis D-vitamiini defitsiit väga levinud nii üldrahvastikus kui ka noorte meeste seas. Kas ja kuivõrd mõjutab nn päikesevitamiini suur defitsiit jõutreeningu efektiivsust, ei ole teada. On vaid hüpotees, et kui jõutreeninguga tegelevad ja D-vitamiini vaeguses noored mehed manustavad seda toidulisandina, siis nende treeningu efektiivsus suureneb.

