Superbakterite levikut ei saa aeglustada piiranguteta karjakasvatuses

Inimesed pole kunagi üksi. Meist igaühes ja igaühel elab miljardeid baktereid. Enam kui 500 päeva muust maailmas isoleeritud kosmoselaeva maketis elanud meeste mikroobikoosluse uurimine viitas, et pikaajaline eraldatus muust maailmast toob kaasa selle liigilise mitmekesisuse vähenemise. Sõltuvalt ülemvõimu saavatest bakteriliikidest võib see seada ohtu astronautide tervise.

Kui aga rakendada korraga kõiki kolme meedet, siis langeks antibiootikumide kasutus loomakasvatuses 80 protsenti. See on Laxminarayani sõnul täiesti tehtav, aga ka hädavajalik.

Nad panevad esiteks ette, et maailma jõukamad riigid ja Hiina võtaksid endale kohustuse mitte anda oma kariloomadele rohkem antibiootikume, kui antakse maailmas keskmiselt. See meede vähendaks autorite sõnul antibiootikumide kasutust kariloomadel 2030. aastaks 60 protsendi võrra.

Nüüd on Ameerika Ühendriikides Washingtoni linnas tegutseva haiguste dünaamika, ökonoomika ja poliitika keskuse teadlane Ramanan Laxminarayan koos kolleegidega avaldanud ajakirjas Science kolmepunktilise praktilise kava, kuidas piirata globaalselt antibiootikumikasutust karjakasvatuses nii, et sellest võiks olla ka tegelikku kasu.

Üks suur mure on see, et bakterid saavutavad üha enam resistentsust antibiootikumide suhtes, mis mõistagi vähendab nende ravimite tõhusust. Ka siis, kui neid antibiootikume antakse kariloomadele, suudavad omandada bakterid resistentsuse, mis avaldub edaspidi ka inimesele määratud ravimite puhul.

