Reps: füüsika- ja keemiaõpetajatest on tõsine puudus

Pärnu kontserdimajas toimunud aasta õpetaja auhinnagalal oli nominentide hulgas palju noori õpetajaid ning ise tõdesid noored, et õpetajaamet on vahva ja pakub iga päev positiivseid emotsioone. Siiski on õppeaineid, mille õpetajatest on puudus käes ja kuhu just noori oodatakse.

Majanduskoostöö ja arengu organisatsiooni (OECD) statistka järgi on Eestis ligi pool õpetajatest üle 50-aastased. Eestist on selle näitaja poolest ees vaid Itaalia, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Pärnu kontserdimajja aasta õpetaja galale oli kogunenud aga palju noori õpetajaid.

Haridusministri Mailis Repsi sõnul on Eestis tõsine probleem füüsika- või keemiaõpetajate leidmisel.

"On koole, kus enamus õpetajad on noored, ja on õpetajaid, kes tunnevad ennast väga noorena. Aga loomulikult on probleem näiteks füüsika- või keemiaõpetajate leidmisel üle vabariigi üsna tõsine," kõneles Reps.

"Võib-olla vahepeal mõned aastad ei tundunud see nii huvitav. Ja noorte hulgas julgus öelda, et ma tegelikult tahangi saada õpetajaks, tuleb ikka nendel, kellele on see juba mitmes põlvkond. Kui vanemad on õpetajad, siis julgetakse tulla õpetajaks," lisas minister.

Õpetajatöö plussideks nimetas ta pikka suvepuhkust, palka ja motiveerivat töökeskkkonda.Sama tõdesid noored õpetajad isegi.

Paljude koolide kohta ei kehti arvamus, et noori õpetajaid pole.

"Meie koolis see nii ei ole. Meil on päris palju noori õpetajaid. Ma arvan, et nad tahavad küll tulla. /.../ Nad tuleksid küll hea meelega, aga selleks peab mõningaid asju natukene muutma. Kohe kindlasti see ei ole palk," rääkis aasta gümnaasiumiõpetaja, Tartu Tamme gümnaasiumi õpetaja Aleksandr Kirpu.

"Eks selle vanusega ole nii, et on meil ka staažikaid õpetajaid ja ka nooremaid, otse ülikoolist on peale tulemas. On hea töökeskkond, hea ja toetav juhtkond ja kokkuhoidev kollektiiv - see annab omad plussid. Eks neid mehi ole tõesti hariduses natuke vähe tänapäeval, tahaks loota, et neid tuleb aina juurde ja juurde," kommenteeris aasta põhikooli aineõpetaja, Tallinna Kristiine gümnaasiumi õpetaja Lauri Vilibert.

"Meie koolis on palju noori, kõik teevad kenasti koostööd. Kool on toetav. Kõiki noori õpetajaid toetatakse, meil on omad mentorid, nii et ei ole probleeme. Õpetajatöö on nii vahetu, see emotsioon, mida me lastelt saame,e väärib seda, et tulla kooli tööle," rääkis aasta klassiõpetaja, Tartu Kivilinna kooli õpetaja Sirle Persidski.