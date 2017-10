Virumaal leiti 1000-aastased rauast kaubatoorikud

Inimesed pole kunagi üksi. Meist igaühes ja igaühel elab miljardeid baktereid. Enam kui 500 päeva muust maailmas isoleeritud kosmoselaeva maketis elanud meeste mikroobikoosluse uurimine viitas, et pikaajaline eraldatus muust maailmast toob kaasa selle liigilise mitmekesisuse vähenemise. Sõltuvalt ülemvõimu saavatest bakteriliikidest võib see seada ohtu astronautide tervise.

"Seesama kaubatoorikute peitleid annab nendele Kirde-Eesti ja Virumaa arvukatele hõbeaaretele tausta. Meie esivanemad said viikingite ajal rikkaks rauatöö kaudu ja siia põllule ongi peidetud rauast kaubatoorikud, mida taheti viia tõenäoliselt Gotlandile, kuid mingil põhjusel olid need siiani maapõues ja ootamas õnnelikku leidjat, kes nüüd päevavalgele ilmus," rääkis Tallinna ülikooli arheoloogia teaduskogu fondihoidja Mauri Kiudsoo.

