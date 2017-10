TÄNA OTSE | Aasta õpetaja gala "Eestimaa õpib ja tänab"

Inimesed pole kunagi üksi. Meist igaühes ja igaühel elab miljardeid baktereid. Enam kui 500 päeva muust maailmas isoleeritud kosmoselaeva maketis elanud meeste mikroobikoosluse uurimine viitas, et pikaajaline eraldatus muust maailmast toob kaasa selle liigilise mitmekesisuse vähenemise. Sõltuvalt ülemvõimu saavatest bakteriliikidest võib see seada ohtu astronautide tervise.

Lavastaja on Kaili Viidas, õhtut juhivad teatri Must Kast näitlejad Birgit Landberg, Laura Niils, Kristjan Lüüs, Mihkel Kallaste ja Lauri Mäesepp. Režissöör on Mati Kark.

Aasta hariduse sõbra nominendid on Birgy Lorenz Pelgulinna Gümnaasiumist, Mart Noorma Tartu Ülikoolist ja Swedbank AS Robert Kitt.

Aasta suunaja nominendid on Juhan-Mart Salumäe Viljandi Gümnaasiumist, Ruuda Lind Tallinna Ristiku Põhikoolist ja Saima Tell Keeni Põhikoolist.

Aasta Õpetaja gala eesmärk on esile tõsta haridustöötajaid ja hariduse toetajaid, kes panustavad noorte heasse käekäiku ja kelle töö on teistele eeskujuks.

