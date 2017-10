Inimese sõrmejäljes on turvaauk

Üks autoreid, Joseph Kadane Carnegie Melloni ülikoolist väidab, et kuigi sõrmejälgede analüüsijad kõnelevad alailma, et on jälgede põhjal isiku identifitseerinud, ehk kindlaks teinud, et isik, kes jättis sõrmejäljed kuriteopaika, on seesama isik, kelle sõrmejäljed on andmebaasis, näitab teaduskirjanduse ülevaade, et ei ole olemas mingit teaduslikku alust hinnata, kui mitmel inimesel mõnes linnas, riigis või terves maailmas on sõrmejälgedel samasugused või praktiliselt eristamatud tunnusmärgid.

Kadane kirjutab aruandes koos kaasautorite William Thompsoniga Irvine'i California ülikoolist, John Blackiga kriminalistikaettevõttest Black & White Forensics ja Anil Jaininga Michigani osariigi ülikoolist, et andmeid, mille põhjal saaks määrata, kui unikaalsed inimeste sõrmejäljed tegelikult on, ei ole piisavalt.

Seetõttu ei ole nende sõnul ka teaduslikku alust väiteil, et uurijad on suutnud puhtalt sõrmejälgede analüüsi alusel piiritleda võimalikku sõrmejälje jätnute ringi üheainsa isikuni.

Samalaadseid kõhklusi ja kahtlusi sõrmejälgede täieliku usaldusväärsuse suhtes on esitatud varemgi. Uus aruanne toob täpsemini esile, mis on sel alal teada ja mis mitte.

Aruanne annab ka 14 soovitust, milliseid uurimissuundi edaspidi käsile võtta, et sõrmejäljepõhist isikutuvastust ehk daktüloskoopiat edendada.