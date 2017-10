Antikythera vrakk peidab endiselt saladusi

Väärisesemeid kandnud laev uppus ligikaudu Antikythera saare lähistel umbes 70 e.m.a. Maailmas on vrakk kogunud eeskätt kuulsust kümneid aastaid varem valmistatud samanimelise mehhanismi leiupaigana. Pea 40 hammasrattaga seadeldis võimaldas ette ennustada päikese- ja kuuvarjutusi, olümpiaade ning Kuu, Päikese ja toona tuntud planeetide asukohti. Selle keerukus hämmastab teadlasi tänase päevani.

Kuigi mehhanismi leidmisest on möödas juba enam kui sada aastat, pole vrakk veel ennast ammendanud. Alates 1900. aastast on toodud pinnale ehteid, keraamikat, kaunistatud klaasi, amforaid, üks luukere ning pronks- ja marmorkujusid, sh umbes 300 aastat enne laeva uppumist valmistatud marmorpeo ja pronksist noormehe. Teadlased eesotsas Brendan Foley ja Theotokis Theodoulouga ei pidanud pettunud ka sel hooajal. Sukeldujad leidsid 4.– 20. septembri vahel muu hulgas metallist ketta ja pronksist käe. Allveearheolooogid külastasid vrakki 2017. aasta septembri lõpus. Autor: Brett Seymour/EUA/ARGO 2017

Vähemalt kuuele erinevale pronkskujule kuuluvaid sõrmi ja jäsemetükke toodi pinnale juba möödunus sajandi alguses. Kujusid endid pole leitud aga tänase päevani. Värske pronkskäsi kergitab nende arvu vähemalt seitsmeni. Kokku on leitud antud ajaperioodist üleüldse vaid 50 kuju. Järgnenud ajastute metallinälg tegi oma töö – pronks sulab võrdlemisi kergesti. Samas on ka teadaolevate kujude uurimisel saadavate teadmiste hulk piiratud. Hilisem restaureerimine ja konserveerimine on iidset pronksi oluliselt rikkunud.

Uued inimkäest puutumata pronkskujudega saab heita valgust kasutatud sulami eripärale ja saada aimu kujude endi minevikust. Näiteks võimaldaksid nende näojooned luua võrdlusmomendi teada-tuntud maalingutel kujutatud inimeste või teiste kujudega. Parimal juhul saaks võimalik neid kokku viia konkreetse isikuga. Muu hulgas leidsid teadlased ka kummalise metallketta... Autor: Brett Seymour/EUA/ARGO 2017

Leitud nelja labaga ketta läbimõõt on ligikaudu seitse sentimeetrit. Esimese hooga lootis töörühm, et tegu on Antikythera puuduva osaga. Septembri lõpus Ateena haigla röntgenaparaadiga tehtud vaatlused viitavad muule. Hammasrataste asemel ilmus nähtavale pulli kujutis. Nõnda kahtlustab Foley kolleegidega, et tegu on pigem kilbi- või kastikaunistusega. ...mis osutus lähemal uurimisel pigem tavapäraseks kaunistuseks. Autor: Brett Seymour/EUA/ARGO 2017

Töörühm loodab väljakaevamisi jätkata 2018. aasta mais. Seekord juba laeva uppumise järel maavärinate tagajärjel uppumispaiga lähistel asuvatest kaljudest lahti murdunud kivirahnude alt.

