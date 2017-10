Marsile minevad astronaudid peavad rinda pistma kaasavõetud pisipahalastega

Väikeriigis leiutatud ja välja töötatud seade on pidanud läbi tegema terve rea katseid, teiste hulgas ka inimkatsed, et tõestada oma sobivust kosmoselennuks. See leiutis kannab nime Myoton ning hakkab mõõtma kosmoses viibivate inimeste lihastoonust.

Tulemuste kohaselt kubisesid eksperimendi lõpuks kapsli pinnad vaatamata nende regulaarsele puhastamist erinevatest bakteritest. Tõsi, "nägime küll mõningaid tõelisi bakterite tulipunkte, kuid kapslis tervikuna jäi nende üldarv normi piiridesse. Hingasime kergendatult, et meeskonnaliikmed polnud bakterite tõttu eksperimendi vältel kuidagimoodi ohus," lisas Schwender. Samas tõi ta välja, et mõned teised bakterid võivad erinevatel pindadel kahjustada ka kosmoselaeva ennast.

Lisaks selgus uuringust, et aja möödudes kasvas teatud oportunistlike ja vastupidavamate bakteritüvede esinemissagedus. Uurimus rõhutab seega Schwendneri sõnul vajadust hoida silm lahti ravimresistentsete bakterite pealetungi suhtes. Selle üheks tähtsaks ennetusmeetmeks peetakse just mitmekesist mikrobioomi.

"Me ei tea veel liigilise mitmekesisuse languse põhjust. Sellest ei pruugi saada ka ilmtingimata probleem, kuid see kasvatab riski, et kapsli ökosüsteemis hakkavad domineerima haigustekitajatest bakterid," selgitas uurimuse esimene autor Petra Schwendner, Edindburhi ülikooli mikrobioloog.

Inimesed pole kunagi üksi. Meist igaühes ja igaühel elab miljardeid baktereid. Enam kui 500 päeva muust maailmas isoleeritud kosmoselaeva maketis elanud meeste mikroobikoosluse uurimine viitas, et pikaajaline eraldatus muust maailmast toob kaasa selle liigilise mitmekesisuse vähenemise. Sõltuvalt ülemvõimu saavatest bakteriliikidest võib see seada ohtu astronautide tervise.

