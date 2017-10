Eestlaste leiutis lennutatakse rahvusvahelisse kosmosejaama

Nobeli keemiapreemia said sellel aastal Jacques Dubochet, Joachim Frank ja Richard Henderson. Preemia anti krüoelektronmikroskoopia arendamise eest, et tehnikat saaks kasutada lahuses ülikõrge lahutusvõimega biomolekulide pildile püüdmiseks.

Eesmärk ongi veel tõestada, et Eesti seade tegelikult kosmoses töötab ja kui töötab, siis järgmine peatus on juba Kuu või Marss. Tegelikult pole uuringutest abi ainult astronautidele, vaid ka neuroloogiliste ja lihashaigustega patsientidele maa peal, kinnitavad teadlased. Üle jääb vaid oodata pilte ja uudiseid ISSi pardalt.

Just selle katse tulemusel antigi lõplik roheline tuli, et Myoton võetakse kosmosesse kaasa.

Sellest hoolimata on taolistesse katsetesse tahtjaid ukse taga järjekorras. Tihti on tegu inimestega, kes ei osutunud valituks astronautide programmi, kuid tahavad siiski panustada. Lisaks sai kolmekuusel katsel osaleja 15 000 eurot.

Ühel grupil lubati mõistlikult natukene treenida ehk teha väga kindlaid harjutusi, et koormata teatud lihasgruppe. Teine grupp siis pidi olema n-ö ilma treeninguta. Kui inimene on 60 päeva liikumatult voodis olnud, siis peab ta mõne päeva pärast seda n-ö õppima uuesti käima ja tal läheb tükk tegemist enne, kui ta oma esialgse füüsilise vormi taastab.

3500-ruutmeetrises tehnika viimase sõna järgi sisustatud laboris on kaheksa sektsiooni, mida saab vajadusel maailmast eraldada ja luua äärmuslikke tingimusi, et uurida nende mõju inimesele. Keskuse uhkus on 3,8-meetrine inimtsentrifuug, mis tekitab kuni kuuekordse raskusjõu.

Aleko Peipsi, AS Myoton tegevjuht selgitab, et müomeeter töötab lihtsal põhimõttel. „Seade annab löökotsikuga lihasele hästi kerge löögi ja siis ta registreerib selle löögi tagajärjel lihase reaktsiooni sellele löögile.“

„Kui kosmonaut, astronaut viibib kaaluta olekus pikemat aega, siis tänu sellele, et puudub vajadus hoida skeletti püsti teatud lihased hakkavad kaotama oma toonust. Ja müomeeter on selline riist, mis võimaldab seda lihastoonust, lihase pinget mõõta,“ selgitab EASi nõunik Madis Võõras.

Müomeetri isa on Tartu ülikooli emeriitdotsent Arved Vain, kes nägi 1960ndatel amatöörvõimlejana, kuidas noorte meeste kõõlused järjest purunesid. Aastaid arendust viisid mobiiltelefoni meenutava seadmeni nimega Myoton, mida valmistab samanimeline Eesti teadusfirma. Myoton või müomeeter on seade, millega saab mõõta lihase toonust, elastsust, jäikust.

Väikeriigis leiutatud ja välja töötatud seade on pidanud läbi tegema terve rea katseid, teiste hulgas ka inimkatsed, et tõestada oma sobivust kosmoselennuks. See leiutis kannab nime Myoton ning hakkab mõõtma kosmoses viibivate inimeste lihastoonust.

