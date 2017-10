Teaduspõhine poliitikakujundamine vajab teaduspõhist lähenemist, kuid sageli on riigikogule esitatavad mõjuanalüüsid ebaühtlase kvaliteediga ning tihti on nad poliitiliselt tugevalt kallutatud.

Riigikogu konverentsisaalis kogunesid teadlased ja poliitikud konverentsile „Teadus kui Eesti arengumootor“, kus arutati teaduse ja riigijuhtimise ühisosa suurendamise üle.

Konverentsi peaesinejatena astuvad üles Euroopa Komisjoni teadusuuringute ühiskeskuse (JRC) peadirektori asetäitja Maive Rute, riigikogu liige Maris Lauri, tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski, Helsingi ülikooli endine rektor Kari Raivio ja Tartu ülikooli rektor Volli Kalm.

Otseülekanne konverentsist:

Kiirülevaade konverentsil räägitust:

Maive Rute: piiriorganisatsioon paneb spetsialistid lahendama elulisi probleeme teaduslikult

Maive Rute on Euroopa Komisjoni teadusuuringute ühiskeskuse (JRC) peadirektori asetäitja. “I have made up my mind, don’t bother my with your facts,” [mul on oma arusaam, ärge segage mind faktidega - toim] sellist suhtumist võib aegajalt kohata ka Euroopa Liidu institutsioonides ning just sellisest suhtumisest tuleks hoiduda. Selleks ongi Euroopa Komisjoni juurde loodud teadusuuringute ühiskeskus ehk JCR.

Sageli on teadlastel olemas teadmine, kuid puudub tarkus, kuidas seda saaks kasutada, seda eriti praeguses info ja andmete ülekülluses. Viimane on ennekõike väljakutse poliitikakujundajatele ja ametnikele, kes oma igapäevatöös peaksid seda teadmist vajama.

JRC on piiriorganisatsioon, mis ühelt poolt tegeleb teaduse, teiselt poolt poliitika tegemisega.

JRC toob teadlasi erinevatesse Euroopa piirkondadesse teadustööd tegema. Eesmärk on teha kõikvõimalikke teadmiste siirde üritusi. Eesmärk on tuua kokku teadlased ja poliitikud.

Üks sellistest ettevõtmistest on teadmuskeskused, mis aitavad poliitikutele teha andmeanalüüsi ja sünteesi. Teadmuskeskusesse kuuluvad nii teadlased kui praktikud, kel on näiteks tarvis saada tõenduspõhist infot migratsiooni või demograafiliste protsesside kohta.

Näiteks on JRC aidanud teha poliitikakujundajatele suurandmete kaevet Belgia tolliametile, et saada teada, kus võib olla olnud tegu tollipettustega.

Piirivalvele on oldud kasuks satelliitide abil migratsioonivoogude jälgimisel.

Eestile võiks pakkuda huvi Baltikumi energiasüsteemide analüüs – kuidas see toimib praegu, kus on nõrgad kohad, kui palju on Eesti sõltuv väljastpoolt Baltikumi tulevast energiast (gaasist, elektrist ja ühilduvustest). Selle põhjal on võimalik anda nõu ka Eesti poliitikutele otsuste tegemiseks.

TTÜ rektor Jaak Aaviksoo küsis, kas JRC tegevusest võiks midagi liikuda ka Eesti poole ehk perifeersematesse Euroopa piirkondadesse. Maive Rute tõdes, et kuna JRC on loodud Rooma lepinguga juba aastakümnete eest, praegu on teaduskeskused viies liikmesriigis ning uusi keskusi pole kavas rajada. Küll aga on Eestiga kavas alla kirjutada vastastikkuse mõistmise memorandum, ning see peaks saama Mailis Repsi allkirja veel sel aastal.

Maris Lauri: mõjuanalüüside kvaliteet on ebaühtlane

Riigikogu liige Maris Lauri pidas ettekande teemal “Seadusandja ja teadus”, milles tõi välja, et riigikogu on küll väike läbilõige ühiskonnast ning nii nagu ühiskonnaski, on neid, kes mõistavad teadlaste öeldavat, kuid on palju neid, kes ei saa sellest midagi aru.

Inimene, kes ei ole teadusega kokku puutunud kasvõi teadustöö kirjutamise käigus, “lukustub” mõnikord teadlasi kuulates ning sildistades öeldu jamaks. Selles osas on kindlasti paremad otsustajad need, kes on ülikoolis pidanud mõne teadustöö ise kirjutama.

Lauri tõi näite kevadest, mil riigikogus arutati metsaseadust. “Ma arvan, et suure osa riigikogu saadikute hulgas oli lihtsalt totaalne kaos,” kirjeldas Lauri, tuues põhjenduseks, et palju oli väga vastukäivaid fakte, mis tekitasid rahvasaadikutes palju sisemisi vastuolusid. “Riigikoguliikmed ei ole kõik spetsialistid kõikides valdkondades.”

Aegajalt esineb olukordi, kus keegi väljastpoolt riigikogu tuleb keegi ekspert ning püüab öelda, kuidas asjad on.

Riigikogu liikmed on keskmisest Eesti inimesest enesekindlamalt. Ja kui tuleb keegi väga enesekindel rääkima lahendusest, tõmbuvad enesekindlatel riigikogulastel kuklakarvad turri, kirjeldas Lauri.

“Peab oskama ka lahendusi pakkuda, kui neid on.” Samas tõdes ta, et enamik riigikogu liikmeid suudab siiski ära tunda, kui keegi tuleb oma soovitustega kallutama otsustusprotsessi.

Enamus eelnõusid jõuavad riigikokku vabariigi valitsuselt. See tähendab, et enamiku eelnõude puhul on poliitiline valik juba eelnevalt tehtud. Seal on põhjendused, seletused ja huvigruppide arvamused. “Mõjuanalüüside kvaliteet on ebaühtlane,” sedastas Maris Lauri oma kogemusele tuginedes.

Ta avas selle põhjusi. Üks põhjus on kiirustamine. “See juhtub eelnõudega, mis on tugevalt poliitiliselt laetud ja tehtud poliitiliste huvide ajel. Me näeme faktide loetelu aga mitte faktide analüüsi,” kirjeldas Lauri.

Mõjuanalüüside tellimiseks saab riigikogu kasutada oma analüüsiosakonda, mille võimekus on piiratud, ning tellitakse ka ministeeriumide taustajõudnudelt, kui olukord seda võimaldab.

Konverentsi ajakava:

10.00 – 10.20 Konverentsi avamine

Mailis Reps, haridus- ja teadusminister

Aadu Must, Riigikogu kultuurikomisjoni esimees

Andres Koppel, Eesti Teadusagentuuri juhatuse esimees

Tarmo Soomere, Eesti Teaduste Akadeemia president

10.20 – 10.55 Uued vürtsid Euroopa Komisjoni poliitikapotis - Maive Rute, Euroopa Komisjoni teadusuuringute ühiskeskuse (JRC) peadirektori asetäitja.

11.35 – 11.50 The social responsibility of academic research - Kari Raivio, Helsingi Ülikooli emeriitrektor.

10.55 – 11.15 Seadusandja ja teadus - Maris Lauri, Riigikogu liige.

11.15 – 11.35 Emotsioonid versus faktid poliitikaloomes - Jevgeni Ossinovski, tervise- ja tööminister.

11.50 – 12.30 kohvipaus

12.30 – 13.50 Teaduse roll riigi targal juhtimisel. Osapoolte vaated.

Volli Kalm, Tartu Ülikooli rektor – ülikoolide vaade. Ülevaade Eesti ülikoolide majandusliku mõju rahvusvahelise analüüsi tulemustest.

Indrek Reimand, Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler - poliitikakujundaja vaade.

Tea Danilov, Riigikogu Arenguseire Keskuse juhataja - strateegilise analüütiku vaade.

Ülle Jaakma, Eesti Maaülikooli teadusprorektor - teadlase vaade.

Tarmo Jüristo, Mõttekoja Praxis juhatuse esimees - uuringute läbiviija vaade.

13.50 – 14.50 Arutelu: Teaduse ühiskondliku rolli ja mõju suurendamine.

Kuidas jõuda selleni, et teadlaste nõu riigi juhtimises senisest enam küsitakse ja kuulda võetakse? Millised on poliitikute/poliitikakujundajate ja teadusasutuste ning teadlaste vastastikused ootused? Kuidas saaksime ühiselt suurendada teaduse ühiskondlikku rolli ja mõju otsustusprotsessides?

Panelistid: Maive Rute, Maris Lauri, Jevgeni Ossinovski, Volli Kalm, Ülle Jaakma, Indrek Reimand

14.50 – 15.00 Kokkuvõte

Konverentsi korraldavad Eesti Teadusagentuur, Riigikogu Kultuurikomisjon, Rektorite Nõukogu, Eesti Teaduste Akadeemia ning Haridus- ja teadusministeerium.