Facebooki nägu pole vaatamata patukahetuskõnele muutunud

Sellel aastal 29. ja 30. septembri vahele jäänud Päikese tõusu ja langusega piiritletud perioodil leidis aset judaismis kõige pühamaks peetud aeg Yom Kippur. Selle keskseks teemaks on pattude ning vigade tunnistamine ja kahetsus. Kas see oli usk või maine surve, mis Mark Zuckerbergist jagu sai, jääb mõistatuseks, aga mees avaldas pühal päeval Facebookis kahetsusi täis sõnumi. Samuti jääb lahtiseks, kas ta palub andestust Facebooki või enda nimel, sest ta kasutab nii vorme "meie" kui ka "mina".

Igal juhul palub ta andestust vigade pärast ja palub andeksandi neilt, kellele on haiget teinud ja lubab olla edaspidi parem. Eraldi kahetseb ta nende ees, kelles on põhjustanud tema töö ühtsuse asemel lõhestumist ja siingi lubab ta edaspidi end kokku võtta. Lõpetuseks soovib Facebooki juht kõigile paremat järgmist aastat. Kuna Facebooki kasutajaskond on suur ja kirju, võib pidada seda viimast soovi karuteeneks. Kahjuks on inimeste maailmas tihti nii, et mis ühtedele tähendab head, pole seda sugugi teistele. See on ka järgneva juhtumi puhul hõlpsalt hoomatav.

Nimelt kaitses Zuckerberg kõigest paar päeva varem oma organisatsiooni rünnakute eest, nagu olnuks nad tegevad USA presidendivalimiste aegses valijate meelsuse kallutamises, hoolides vaid patusest rahast, sealhulgas vaenava riigi omadest. Hoolimata aasta kestnud süüdistustest tunnistas Facebook alles nüüd, et nad teenisid Venemaalt pärit rahaga ostetud valimistega seotud ühekülgse ja provokatiivse sisuga reklaamidelt vähemalt 150 000 dollarit. Zuckerberg väljendas kahetsust, et oli pidanud samu süüdistusi varasemalt naeruväärseks.

Just see viimane ülestunnistus tundus valituks osutunud ja kriitiliste noolte suhtes üliõhukese nahaga Donald Trumpile sedapuhku tema vastu suunatud rünnakuna. Sellest informeeris ta maailma ametliku säutsuga, et tegelikult on kogu Facebook olnud Trumpi-vastane nähtus. Nüüd oli siis kord Zuckerbergi juures tagasi, kes tõdes mõningase rahuloluga, nagu oleks ta Trumpi vastaste ja Trumpi enda kahe tule vahele jäämisega tõestanud oma platvormi neutraalsust. Ehk kui kõik sind ründavad, oledki õigel teel, järeldab Facebooki juht.

Tark mees teeb siin olulise vea või on teadlikult demagoog. Kui nn "üheks pooleks" on riigi julgeoleku ja luureorganisatsioonide ühine hinnang, võiks iga kurjategija pidada end õigeks, sest temaga hurjutavad nii ohvrid kui ka politsei.

Arvatavalt on tegemist paljuteadva isiku tahtliku pimedusega, sest Zuckerbergi sõnul on käivitunud kriitika just märk Facebooki platvormist kõikidele ideedele, nagu kuuluks "ideede" hulka valeuudised, ülejäänud maailmale nähtamatu, kuid täpselt valitud sihtrühmade liikmete meeleolude personaalne ja teadlik mõjutamine.

Ühest küljest püüdleb Facebook puritaanliku kiriku mulje poole, milles kõrvaldab tsensuur vestlus- ja pildivoogudest ebakohase materjali ning loob arusaama sõbralikust ja vihavabast suhtlusmaailmast. Teisalt võimaldab sama teenus profileerida inimesi vastavalt erinevatele sotsiaalsetele tunnustele, et kostitada neid siis tasu eest kliendi koostatud sõnumitega.

Paari nädala eest demonstreerisid ajakirjanikud, kui lihtne oli saata näiteks juudivihkajatele või natsigruppidele nende meelsust toitvaid sõnumeid. Teadete jõudmiseks umbes kuue tuhande sihtmärgistatud kasutajani kulus 30 dollarit ja vaid 15 minutit. Teisisõnu, sisuliselt lubab Facebooki kirikus pastor kogukonna liikmeid sõimata ja ässitada, juhul kui selle eest vaid makstakse.

Muu hulgas teenis ettevõte raha demokraatliku protsessi õõnestamise eest. Kuigi juba varem on Facebooki süsteemi liikmete mõtte- ja valikuvabaduse kuritarvitamise suhtes häält tõstetud, pole see midagi muutnud. Ettevõtte juht pidas naeruväärseks isegi maailma suurima ja võimsaimaks peetud riigi juhi valimiste õõnestamiste süüdistusi, kuigi seda väitsid ka riigi julgeolekuorganisatsioonid.

Facebooki veenmiseks kulus kaheksa kuud väliste osapoolte tõendite kogumist, et ettevõte teadvustaks, mis tegelikult nende enda põhjalikult kontrollitavas alas toimub. Selles valguses tundub Zuckerbergi Yom Kippuri härdameelsus parajalt uskumatuna.

Esmaspäevast neljapäevani võib Kristjan Porti tehnoloogiakommentaari kuulda Raadio 2 saates Portaal.