Eestimaa õpib ja tänab: aasta suunaja nominendid

Juhan-Mart Salumäe – Viljandi gümnaasium

Juhan-Mart Salumäel on oluline roll gümnasistide väärtushoiakute ja ühiskondliku aktiivsuse kujunemisel. Ta on Viljandi gümnaasiumis õpilasesinduse mentor, kes osaleb aktiivselt kohalikus poliitikas ja on oma väärtuste ning aktiivsusega koolinoortele eeskuju. Tema juhtimisel on õpilasesindusest saanud koolis arvestatav esindus, kelle ettepanekuid ja otsuseid arvestab kogu kooli õpilaskond.

Oma aktiivse ja eestvedava käitumisega on ta innustanud välja mõtlema, kaasa lööma ja arendama noortele suunatud tegevusi. Tema eestvedamisel osalevad õpetajad ülekoolilistes algatustes ja toimub õpilastevaheline koostöö maakonna piires ning riigigümnaasiumide vahel.

Juhan-Mart on algatanud koolis traditsiooniks saanud õppimist toetavaid tegevusi. Tema algatusel toimuvad arvestuste eelsel nädalal öökoolid, kus õpilastel on võimalus saada individuaalset õpiabi. Samuti on tema eestvedamisel õpilastel võimalus saada ka uurimistööde teemal individuaalset ülekooliliselt organiseeritud konsultatsiooni.

Ta annab Viljandi gümnaasiumis ühiskonnaõpetuse tunde, milles käsitleb väga laiapõhjaliselt ühiskonnateemalisi aspekte. Tema õpilased korraldasid Viljandi gümnaasiumis mudel-europarlamendi sessiooni, millel osalesid ka teiste linna koolide õpilased.

Juhan-Mart on oma olemuselt sündinud õpetaja. Juba esimesel tööaastal saavutas ta õpilastega väga hea kontakti ja suutis rakendada mitmekesist metoodikat. Tema eestvedamisel valitakse Viljandi gümnaasiumi õpilasesindus. Ta on innustanud gümnasiste osalema maakondlikel ja vabariiklikel õpilasvõistlustel ning korraldama ülekoolilisi sündmusi, mis on leidnud kajastust ka ajakirjanduses.

Juhan-Mart on noorte metsaülikooli algatusgrupi liige. Ta on tutvustanud riigigümnaasiumide õpetajate koostööseminaril kaasaegse õpikäsitluse rakendamist ja võtnud meedias sõna ühiskonnaõpetuse õpetamise teemal.

Ruuda Lind – Tallinna Ristiku põhikool, Tallinna õppenõustamiskeskus

Ruuda Lind töötab Tallinna õppenõustamiskeskuses ja Tallinna Ristiku põhikoolis. Ta on töötanud aastatel 2008–2011 ESF-i programmis „Õppenõustamissüsteemi arendamine“.

Tallinna õppenõustamiskeskuse töös on Ruuda Linnule esmatähtis, et lapsevanemad saaksid kõigepealt nõustatud abi vajadusest ja võimalustest ning iga abivajav laps jõuaks õige spetsialisti juurde, et võrgustikutöö spetsialistide, lapsevanemate ja haridusasutuste töötajate vahel oleks koordineeritud ning lapse olukord paraneks nii sotsiaalsel kui ka õpetuslikul ja kasvatuslikul tasandil.

Lapsevanemad on sageli segaduses ega tea täpselt, missugused on lapse probleemid või kes võiks nende last aidata. Mõnikord on probleeme ka lapsevanemale sobiva suhtluskeelega. Siin on Ruuda Lind alati abiks nii vene keeles kui vajadusel ka inglise ja soome keeles, nii et lapsevanemad tunnevad suhtlemisel end hästi.

Ruuda Lind osaleb alates 2015. aastast programmis „Noored kooli“ hariduslike erivajaduste valdkonna lektorina. Ta on õpetajate täiendkoolituse lektor TLÜ-s ja TÜ-s ning jagab teadmisi HEV-õppijatest ja -õpetamisest Tallinna õppenõustamiskeskuses. Ta on Eesti eripedagoogide liidu liige ja hariduse kutsenõukogu liige.

Alates 1991. aastast on ta töötanud vabatahtlikuna Tallinna NNKÜ/NMKÜ-s ja aidanud organiseerida HEV-laste suvelaagreid ning osalenud neis kasvatajana, aidanud heategevuslaatade ja oksjonite kaudu laagriteks raha koguda. Ristiku põhikoolis õppivad HEV-lapsed on saanud tänu temale osaleda iga-aastastes suvelaagrites Rannapungerjal ja paljudes kooliprojektides. Igal aastal aitab ta koos perega muretseda vähekindlustatud perede lastele riideid, toitu ja majapidamistarbeid.

Ruuda Lind on suure empaatiavõime ja praktilise kogemusega HEV-valdkonna spetsialist, keda lapsevanemad, spetsialistid ning haridusasutuste töötajad usaldavad. Ta ise ütleb, et HEV-lapsed on meie kõigi lapsed ja iga inimene peab tegema oma parima nende laste heaks.

Saima Tell – Keeni põhikool

Saima Tell on karjäärivaldkonda arendanud aastaid ja seda nii koostööpartneritega kui ka noortega. Ta on hooliv, siiras, uuendusmeelne, koostöövalmis ja asendamatu tugi erinevatele pooltele. Tema juhtimisel toimuvad seminarid, õppepäevad ja muud olulised kohtumised.

Oma igapäevase tööga toetab Saima noori eneseleidmisel. Tema südameasi on anda noortele igakülgset infot töö- ja õpivõimaluste kohta ning tema hoolivus ja pühendumus aitavad noortel teha kaalutletuid valikuid. Karjäärispetsialistid, kes mitmekesistavad loenguid või vestlevad huvilistega individuaalselt, on Keeni põhikoolis sagedased külalised.

Saima on maakondliku ainesektsiooni eestvedaja olnud aastaid. Ta on suur abi karjäärikoordinaatoritele noortega töötavate inimeste ühiste seminaride ja koostööpäevade korraldamisel.

Hooliva inimesena on Saima väga empaatiavõimeline ja tähelepanelik ümbritseva suhtes. Ta valutab südant ja ka pakub ning leiab lahendusi, suunates noori vajalike spetsialistide juurde. Märgates noore huvi mingi valdkonna vastu, leiab ta võimaluse noore unistus teoks teha.

Saima ei käsitle tulevikuks olulisi teemasid ainult karjäärivaldkonnast lähtuvalt, vaid lõimib neid õppeainetega, aidates seega mõista karjääri olemust, planeerimise vajalikkust ja analüüsi olulisust.

Saima panus maakonnas ja ka riiklikul tasandil, näiteks metoodiliste materjalide koostamine karjääriõppes, on tunnustust väärt.