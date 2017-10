Pool preemiast läks Weissile, ülejäänu jagati Weissi ja Thorne'i vahel võrdselt.

Gravitatsioonilainete, aegruumi enda võbeluste nägemisest teatas vastavalt USA-s ja Itaalias asuva LIGO ja Virgo kollektiiv möödunud aasta veebruaris.

Vaata videot, kus seletab Andi Hektor gravitatsioonilainete tekkemehhanismi apelsinide abil:

Muu hulgas mustade aukude ja neutrontähtede ühinemisel vallanduvad lained võimaldavad uurida universumi kõige energeetilisemaid sündmusi täiesti uuel viisil. Samuti kinnitas lainete nägemine sada aastat varem Albert Einsteini üldrelatiivsusteooria tehtavaid ennustusi.

Rainer Weiss ja Kip Thorne kuulusid nn Troikasse, kes ladusid vundamendi LIGO detektori ehitamisplaanidele. Kolmas Troika liige Ronald Drever suri selle aasta märtsis. Barry Barish juhtis LIGO kollektiivi aastatel 1997–2005. Komitee rõhus tema tähtsusele detektori valmimise kindlustamisel.

Loe gravitatsioonilainete avastamisest lähemalt siit:

Kuidas gravitatsioonilaineid registreeritakse?

Gravitatsioonilainete registreerimiseks kasutatavad mõõteseadmed meenutavad L-tähte, mille harude pikkus on neli kilomeetrit. Gravitatsioonilainete poolt põhjustatud ruumimoonutuste täheldamiseks kasutatakse laserkiirt, mis jagatakse kiirtejagajaga kaheks.

Neist ühe teekond jätkub sirgjooneliselt, teine peegeldatakse aga 90-kraadise nurga all teleskoobi teise harusse. Mõlemad kiired peegelduvad haru lõppu jõudes tagasi. Detektorini jõudes on need täpselt vastasfaasis. Valguslained interfereeruvad ja nõrgendavad teineteist sedavõrd palju, et kaovad täielikult.

Seda juhul, kui kiirte teekonna pikkus polnud teistsugune kui tavaliselt. Interferentsimustrini viivat häiritust võib esile kutsuda nii keskkonnast lähtuv müra kui ka gravitatsioonilained. Esimese saab pea täielikult välistada, kui samast signaali nähakse kerge viivisega mõlema interferomeetri poolt. Teisel juhul venitavad gravitatsioonilained ruumi ühes suunas kokku ja teises välja – harude pikkus muutub.

Gravitatsioonikiirguse mõju on imeväike. Piltlikult pressitaks tervet Linnutee galaktikat kokku vaid ühe inimese pikkuse võrra ehk reaalselt peavad füüsikud täheldama prootoni läbimõõdust enam kui 10 000 korda väiksemat muutust.

Aastatel 1901–2016 on antud välja kokku 110 Nobeli füüsikaauhinda, neist 47 ühele laureaadile. Naisi on olnud auhinnasaajate seas ainult kaks.

Alates 2012. aastast on Nobeli preemia väärtus olnud kaheksa miljonit Rootsi krooni. Sel aastal tõuseb see üheksa miljonile (u 944 000 eurot). Lisaks rahalisele auhinnale saavad laureaadid Nobeli bareljeefiga kuldmedali ja diplomi.

Eile kuulutati välja Nobeli füsioloogia- või meditsiiniauhinna võitjad. Jeffrey C. Halli, Michael Rosbashi and Michael W. Youngi tunnustati ööpäevarütme kontrollivate molekulaarsete mehhanismide ja nn kellageeni avastamise eest.