Eestimaa õpib ja tänab: aasta kutseõppeasutuse õpetaja

Andres Veel – Hiiumaa ametikool

Andres Veel on restaureerimise eriala põhiõpetajana märkimisväärselt parendanud restaureerimise eriala õpetamist Hiiumaa ametikoolis ja viinud selle kvalitatiivselt uuele tasandile.

Andres töötab Hiiumaa ametikoolis alles teist õppeaastat, kuid on restaureerimise õppe täiesti ümber korraldanud. Ta on kavandanud õppeprotsessi nii, et õpe on eesmärgipärane, lõimitud, efektiivne ja kõik toimub koostöös. Õppeprotsess on lihtne ja kõigil on kõigest terviklik ülevaade ning võimalus üksteiselt õppida.

Andres on õppe korraldanud nii, et teoreetilised teadmised on lõimitud praktilise tööga ja saab alati küsida või vastata õppijate pärimistele konkreetse töö kohta. Nii kontakttunnid kui ka e-õpe on seega efektiivsed ja õppijate aeg läheb alati täie ette. Peale selle on Andres oluliselt parandanud õppe materiaal-tehnilist baasi, sisustades näiteks puutöö õppeklassi mõisa peahoone keldrisse.

Andres on teinud ja teeb ulatuslikku koostööd muinsuskaitseameti, Tartu ülikooli Viljandi kultuurikolledži ja SA-ga Innove uute õppekavade väljaarendamisel. Talle on tehtud ka ettepanek osaleda kutsestandardite väljatöötamisel.

Oma kogemusi ja teadmisi on Andres jaganud kolleegidega Hiiumaa ametikoolis ja ka külaskäigul Pärnu kutsehariduskeskusesse, kus see äratas elavat huvi.

Hiiumaa ametikoolil on väga vedanud, et selline noor, ettevõtlik ja tark mees asus elama Hiiumaale ja pühendas end kutseharidusele. Tema eluterve talupojatarkusega lähenemine õppele on innustav eeskuju kvaliteetse õppe tagamisel.

Liis Läll – Kehtna kutsehariduskeskus

Liis Läll on aastaid olnud kutsehariduse toitlustusvaldkonnas säravalt isikupärane ja uuendusmeelne eeskuju ning suunaja, kelle õpilased on tööturul hinnatud.

Aastal 2011 asutas Liis Kehtna kutsehariduskeskuses õpperestorani Neljapäev, kus kõik õppijad saavad proovida peakoka ametit ja õpilased valmistavad ning serveerivad igal neljapäeval uut teemamenüüd 60 reaalsele kliendile. Õppija võtab vastutuse ja teeb valiku. Ta peab koostama menüü ja kalkuleerima hinna, valima tehnoloogia, tegema tooraine tellimuse ning valmistama ette tööplaani.

Õpetaja Liis võtab alati aega korraliku tagasiside andmiseks. Ta otsib uusi väljakutseid, näiteks uute põnevate toorainete, töövahendite ja -seadmete, tehnoloogiate ning serveerimistrendide kasutamine ja digimaailma põimimine õppega. Ta valmistab innukalt ette tunde, suunates õppijaid internetiavarustesse maailma kokandustippude tegemisi, uute toorainete, töövahendite, seadmete ja tehnoloogiate valdkonda uurima ning oma töid üles pildistama ja internetti laadima.

Liis tunneb toitlustamise tervikut, paneb suurt rõhku hügieenile ja peab oluliseks meeskonnatööd. Paar korda aastas korraldab ta õhtusööke koos tunnustatud peakokkade ja õpilastega. Vähe sellest – Neljapäeval on olnud au võõrustada kaht vabariigi presidenti ja Liisil valmistada peakokkade meeskonnas aastal 2014 president Toomas Hendrik Ilvese vabariigi aastapäeva vastuvõtulauale suupisteid.

Liis on aastaid püüdnud toetada kõiki õppijaid. Näiteks peab ta oluliseks leida üles õppija tugevad küljed ja arendamist vajav. Ta näeb vaeva, et leida see, mis paneb õppija silma särama. Eriti suuri huvilisi valmistab ta ette Noorkoka-võistlusteks, kus aastaid on jõutud esikolmikusse.

Liis loob pidevalt uusi õpimaterjale ja seoseid ning arendab end. Näiteks läbis ta hiljuti sommeljeede koolituse ja tegi vanemkelneri kutseeksami. Oma kunstilist meelt ja joonistamisoskust rakendab ta restorani lehel Facebookis. Tema käsi on alati olnud mängus ka uute õppekavade loomisel.

Liisi kuulavad ja hindavad kõrgelt nii õpilased, kolleegid, lapsevanemad kui ka tööandjad. Tema sõnum on lihtne, selge ja põhjendatud, keelekasutus noortepärane ning väljendusviis humoorikas. Ta oskab kuulata, suunata ja toetada.

Liis kuulub Eesti peakokkade ühendusse, on avaldanud erialaõpikuid ja erialaartikleid, valdab kõrgel tasemel erialast inglise keelt ning korraldab juba kuuendat aastat Tallinna ülikooli kutseõpetaja kohanemisaasta näidistundi uutele kutseõpetajatele. Ta on oodatud koolitaja.

Liisi kohta on öeldud, et ta on kastist välja mõtleja, innovatiivne ja atraktiivne, täielik professionaal, kelle töö on aidanud tublisti tõsta kutsehariduse mainet.

Merille Hommik – Tartu kunstikool

Merille Hommik on karismaatiline kunsti- ja kultuuriloo õpetaja, kes otsib viise, kuidas disaini- ning kunstierialade õpilaste erialaõpe ühendada tervikliku maailmapildi arenemise ja kultuurseks inimeseks kasvamisega.

Merille on viimastel aastatel suutnud edukalt lõimida kunstiajaloo ja 3D-modelleerimise, mis teeb õppijatele kunstiajaloo õppimise kordades huvitavamaks. Senine jutustamiskeskne või tekstil ja pildil baseeruv kunstiajaloo õpetamine on saanud erialaõppe osaks ning õpilased õpivad kultuuri- ja kunstilugu tundma läbi praktilise erialase töö.

Loobumine klassi ees seismisest ja kunstiajaloo jutustamisest oli julge samm, mis nõudis suurt koostööd. Kunstiajaloo ja erialaõppe lõimimise näited on huvi pakkunud nii Eesti kui ka Euroopa õpetajatele. Õppetöö käigus valminud tööd on praktilised ja rakendatavad ning kasutatavad muuseumide veebilehtedel või interaktiivsetes väljapanekutes.

Merille on õpilastega pidevas dialoogis ja õpib ning arendab end pidevalt. Ta loeb palju, jälgib kultuuri- ja kunstiuudiseid ning vahendab neid pidevalt õppijatele. Tal on pisikesed ja huvitavad meetodid, millega õppijaid innustada ning mille abil luua seoseid igapäevaelu ja kultuuri- ning kunstilooga.

Merille on rahvusvaheliselt aktiivne. Ta taotleb igal aastal Erasmus+ õpirände toetust ja teeb väga põhjalikku eeltööd, et seada endale kindlad õpieesmärgid. Õpirändes õpitut ja kogetut jagab ta õppijate ning kolleegidega. Ta innustab õppijaid oma maailmapilti avardama ja mõistma elu läbi kunsti. See on kindlasti rohkem, kui üks kutsehariduse õppekava keskmiselt õpetajalt nõuab.

Suurt tähelepanu pöörab Merille sõna- ja keelekasutusele ning teeb koostööd emakeele- ja inglise keele õpetajatega. Ta on alati valmis arutama kolleegidega õppija arengu üle ja leidma selle toetamiseks parimaid viise. Merille panustab aega ja energiat ka hariduslike erivajadusega lastele, et toetada nende edasijõudmist. Üks näide on Aspergeri sündroomiga õpilase töö viimine Rooma biennaalile.