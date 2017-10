Eestimaa õpib ja tänab: aasta õppeasutuse juhi nominendid

Lii Jairus – Tapa lasteaed Vikerkaar

Lii Jairuse eestvedamisel liitus Tapa lasteaed Vikerkaar 2013. aastal kahesuunalise keelekümbluse mudeli pilootprojektiga. Pilootprojekti ühe aktiivseima liikmena toetas ta õpetajate meeskondade ettevalmistust nii Eestis kui ka Ameerika Ühendriikides 2015. aasta varakevadel. Direktorina soodustas ta õpetajate osalemist kõikides arendustegevustes. Kahesuunalise keelekümbluse esimene rühm avati 2016. aasta sügisel, käivad ettevalmistused järgmise rühma avamiseks.

Kahesuunalise keelekümblusrühma loomine on uuenduslik ettevõtmine piirkonnas ja alushariduses üldse. See on kaasanud vene ja eesti keele õppimisse nii eesti kui ka vene kodukeelega lapsi. Rühma loomine on lähendanud Tapa valla eesti-vene kogukondi. Tulevikus näevad õpetajad, lasteaia- ja koolijuhid ning kohaliku omavalitsuse esindajad sellest suurt abi ühtsema ja tolerantsema kogukonna loomiseks.

Lii on aktiivse juhina osalenud rahvusvahelises kahesuunalise keelekümbluse lasteaiaõpetajate väljaõppes, et paremini mõista õpetajate vajadusi rühmas, nende igapäevase töö eripära ja väljakutseid.

Lii jagab ise ning julgustab ka lasteaia õpetajaid jagama metoodilisi teadmisi ja oskusi ning oma kogemusi kolleegidele üle Eesti. Vikerkaare lasteaia uksed on keelekümbluse huvilistele kolleegidele alati avatud olnud. Just Lii toetusel sai alguse üleriigiline kahesuunalist keelekümblust rakendavate õpetajate, juhtide ja kohaliku omavalitsuste esindajate teabepäeva traditsioon.

Lii on ühiskondlikult aktiivne, osaledes vallavolikogu hariduskomisjoni ja kooli hoolekogu töös. Tapa valla laste hoolekande komisjoni liikmena on tema teadmised ja tasakaalukus aidanud leida tulemuslikke lahendusi laste ning perede probleemidele. Tema eestvedamisel antakse välja lasteaia ajalehte. Ta propageerib tervislikku toitumist ja liikumisharjumusi ning toetab laste loodusharidust.

Lii kannab edasi eesti keele ja rahvuskultuuri väärtusi teise emakeele ning kultuuritaustaga lastele, kolleegidele ja peredele. Tema tegevus on pälvinud laste, vanemate, kolleegide ja üldsuse tunnustuse ning tema eeskuju ja motivatsioon toetavad lasteaia meeskonna arengut.

Lii on liikumisrühma Jäneda Naised liige ja osaleb rahvatantsurühmas Mõisapiigad. Ta peab lugu muusikast ja on kahe tubli lapse ema.

Riina Läll – Tallinna Kelmiküla lasteaed

Riina on aktiivne, innovaatiline, uuendusmeelne, koostöövalmis ja avatud suhtlemisega juht, kes inspireerib kolleege, lapsevanemaid, koostööpartnerid ning teisi lasteasutuste juhte.

Tänu Riina eestvedamisele on Tallinna Kelmiküla Lasteaial koostööpartnereid nii Eestis kui ka välisriikides. Lasteaial on sõpruslasteaedu Norras Lillehammeris ja Oslos, nendega on osaletud ühisprojektis „Loodus kunstis ja kunst looduses“ ning korraldatud õpetajate vahetusi.

Riina on seadnud esiplaanile lapse heaolu, õpihimu toetamise ja tervise. Suurt tähelepanu on ta pööranud kogemuste vahetamisele ja õppimisele parimatelt. Ta osaleb heategevuses ja leiab alati põnevaid lahendusi, mida tutvustab julgelt teistelegi. Ta tegeleb pidevalt õpi- ja kasvukeskkonna kaasajastamise ning lasteaia pideva arendamisega, sh väärtuskasvatuse, terviseedenduse, IKT ja muu osas. Pidevalt on parendatud toitlustust, näiteks ühinetud linna mahetoiduprojektiga ja välja antud kokaraamat „Kelmiküla köök“. Lasteaia tegevust on aktiivselt tutvustatud nii linna kui ka vabariigi tasemel: konverentsidel ja õppepäevadel.

Riina on järjepidev ja usub, et kui miski on hästi, siis kindlasti on võimalik teha seda veel paremini. Lasteaias on rakendunud mentorlus igal tasandil. Parimaid õppureid märgatakse ja tunnustatakse regulaarselt. Aktiivselt toimub lasteasutuse tegevuse tutvustamine avalikkusele, kogemuste jagamine noortele juhtidele ja õppijatele.

Kelmiküla lasteaias on loodud paindlikud võimalused lõunase puhketunni sisustamiseks lastele, kes ei vaja und. Riina on seda mõtteviisi ülelinnaliselt propageerinud ning tutvustanud võimalusi laste päeva sisukamaks muutmiseks.

Riina on Tallinna Alushariduse Juhtide ühenduse juhatuse tegus liige ja kuulub linna tasandil alushariduse valdkonna arendamisega seotud töögruppidesse. Ta leiab alati võimaluse oma positiivsetele mõtetele ja ideedele toetust saada ning need ellu viia.

Veiko Rohunurm – Tallinna Südalinna kool

Koolijuhi Veiko Rohunurme edasipüüdlik, töökas ja arukas suhtumine koolijuhi ametisse on endisest Liivalaia gümnaasiumist kujundanud kaasaegse ning arvestatavalt uuendusmeelse kooli Tallinna haridusmaastikul – Tallinna Südalinna kooli.

Üks uuendatud kooli eripärasid on digiõppe rakendamine: õpe tahvelarvutite abil, digiõppe päevad koduarvuti taga ja atraktiivne tulevikuklass, kus on tahvelarvutid, interaktiivne tahvel, teler ning 3D-printer.

Koridoridesse on rajatud põrandamängud, kus õpilased saavad kasutada nii robootikaradu, mängida mälumängu kui ka lihtsalt keksukastides hüpata. Rahvusvahelise projekti „Safe and active schoolday“ aktiivsed vahetunnid sisustavad põnevalt ja kasulikult pikki vahetunde ning aitavad ära hoida koolikiusamise ilminguid.

Koolikogukonda ühendavad ühtsed koolivormi elemendid ja loodud on tunnirahuklass. Tegutsevad kümned huviringid, mille seast paistab silma Scrabble’i ring, mille liikmed on juba mitu aastat Eesti meistrid.

Kool teeb ohtralt koostööd nii ümbruskonna lasteaedade, kodumaiste kõrgkoolide kui ka välismaiste kolleegidega – sõpruskoolid on Lätis ja Tšehhis – samuti lapsevanematega: toimuvad matkad ning kontserdid, pere- ja spordipäevad. Tihe on olnud koostöö õpitegevusele abiks olevate partneritega nagu MEKTORY, HITSA, Vaata Maailma SA, Nutilabor, Korvpalliliit jne.

Tallinna Südalinna kooli õpetajad ja ettevõtmised on pälvinud ohtralt tunnustust ka riigi tasandil, olgu näiteks toodud tunnustused „Parim personaliprojekt haridusasutuses“ (2014), „Innovaatiline tegu“ (2015) ja „Hea õpikeskkonnaga kool“ (2015) või see, et peaaegu igal aastal saab mõnes õpetajate gala kategoorias pärjatud mõni südalinna kooli õpetaja.

Kool korraldab iga-aastast Euroopa keeltepäeva veebiviktoriini ja Tallinna päeva veebiviktoriini, aitab korraldada Tallinna koolinoorte spordimälumängu „Bumerang“ ning on alustanud projektiga „Sport kooli“.

Veiko Rohunurm on kogu direktoriks olemise vältel teinud läbi erakordselt suure arengu, koolitades mitte ainult oma õpetajaid ja personali, vaid ka iseennast.