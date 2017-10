Toitu liigselt kõrvetades tekivad terviseohtlikud ühendid

"Riske on ka tooreste lihatoodete, näiteks toorvorstide grillimisel. See peaks olema aeglane ja põhjalik protsess, mitte kiire liha kõrvetamine," selgitab Roasto Horisondile antud intervjuus.

Viimasel juhul põleb väliskiht ära, kuid sees jääb piisav temperatuur saavutamata. Toidu liigne kõrvetamine on ohtlik ka keemiliste ohtude suhtes – nii võib kõrgetel temperatuuridel teatud toitudes tekkida näiteks kantserogeenne akrüülamiid. See tekib toiduvalmistamisel nii tööstuses kui ka kodudes, peamiselt kõrge süsivesikute ja madala valgusisaldusega taimsete toitude kuumtöötlusel: röstimisel, küpsetamisel ja praadimisel.

Probleemiks võivad olla näiteks friikartulid, kartulikrõpsud, küpsised, leib, hommikusöögihelbed, kohv, aga ka imikutoidud. Peamiselt tekib akrüülamiid toidus nn Maillardi reaktsiooniga hüdrofiilse aminohappe asparagiini ja redutseerivate suhkrute (glükoos, fruktoos) vahel kõrgel temperatuuril toidu madala niiskusesisalduse juures.

Maaülikooli toiduhügieeni osakonna, terviseameti Tartu labori ja tervise arengu instituudi hiljutine uuring leidis, et akrüülamiidi keskmine sisaldus oli suurim kartulikrõpsudes ning enim oli akrüülamiidi võrdlusväärtuste ületamisi imiku- ja väikelapsetoitude puhul.

"Viimases on sihtrühma arvestades kehtestatud ka kõige madalamad võrdlusväärtused. Kuna väikelapsed on reeglina erinevate toiduohtude suhtes kõige tundlikumad, on ka mõistetav, miks akrüülamiidi sisalduse võrdlusväärtused on madalaimad just selles kategoorias," selgitab Roasto.

"Saan öelda, et toidu tootjad on probleemiga kursis. Eestis on välja antud ka eeskätt toidukäitlejatele mõeldud juhend "Akrüülamiid toidus ja selle vähendamise võimalused"."

Kuigi paljudele meeldivad krõbedamad ja pruunikamad friikartulid, on Roasto sõnul akrüülamiidi ohule mõeldes nutikam tarbida heledamaid, kuldpruune friikartuleid.