Eesti kõrgeim päevalill on kasvanud 4.70-meetriseks

Jõhvi hobiaednikule Arved Jõgisoole kuulunud eelmise Eesti päevalillekasvatamise mitteametliku kõrgusrekordi 4.56 püstitas ta hoolealune kaks aastat tagasi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Eelmisel aastal tegi aiapidaja päevalillekasvatamises pausi, et sel aastal ületada eelmine tippmark rohkem kui kümne sentimeetriga.

Jõgisoo ei pea mõõdulinti hoides redeli otsa uue rekordi fikseerimiseks ronima, sest kui päevalill oli paarimeetriseks kasvanud, kinnitas aednik mõõdulindi selle varre külge. Peremehe asi on käia ja vaadata, kui palju on hoolealune päevaga taas pikkust juurde visanud.

Redeli otsa tuleb siiski minna selleks, et teha kõik selle nimel, et pikk vars ei murduks.

"Mul on tehtud vastavad tellingud ning kui vaatan, et on kasvanud, siis seon kohe kinni, et ta ära ei vajuks," rääkis hobiaednik.

Jõgisoo tunnistas, et tegelikult on rekordipüstitaja pärit hoopis võõrast riigist.

"Seemneid oli mul kuus tükki - kolm andis üks sõber ja kolm tõi naabrinaise tütar Saksamaalt. Nüüd läks Saksamaa pikemaks," ütles Jõgisoo.

Seega on Eesti rekordlill pärit maalt, kus kolm aastat tagasi kasvas üheksa meetri ja 17 sentimeetri pikkuseks Guinnessi rekordite raamatusse kantud maailma pikim päevalill.