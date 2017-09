TÜ teadlased viivad grafeen-nina Euroopale vaadata

Tallinn Digital Summitiga soovitakse algatada digitaalse innovatsiooni teemaline diskussioon, mis tagaks Euroopa tehnoloogilise arengu jätkumise ja võimaldaks tulevikus võtta valdkonnas liidrirolli. Tippkohtumise arutelud on pikaajalise perspektiiviga ning keskendutakse digitaalse tuleviku arendamise olulisimatele teemadele: usaldusväärsus, turvalisus, e-valitsemine, tööstus, majandus ja ühiskond.

Digital Summiti kavas on ka digitaalvaldkonna tehnoloogianäitus, kus muuhulgas on väljas The Graphene Flagship Exhibition Area, kus presenteeritakse grafeenil põhinevaid tehnoloogiasaavutusi. Üheteistkümne uusima leiutisega on 5 kategoorias esindatud mitmed Euroopa riigid, sealhulgas Eesti. Meie au hoiab kõrgel Tartu ülikooli füüsikute leiutatud grafeen-nina, mis on võimeline reaalajas tuvastama ohtlikku õhusaastet. Kuna suurlinnades elab märkimisväärne osa Euroopa elanikkonnast, on õhusaaste temaatika paljudele igapäevaselt oluline.

Grafeensensor on kompaktne ning seda saab sobitada muuhulgas näiteks kaasaskantavatesse nutiseadmetesse. Osana suuremast asjade interneti kontseptsioonist, mida ka Graphene Flagship arendab, saab sensorit kasutada näiteks „roheliste“ marsruutide planeerimiseks läbi suurlinnade ning „keemilise" ilma ennustamiseks, grafeen-nina edasiarendusi võib tulevikus kasutada nutikates toidupakendites või meditsiinidiagnostikas.

Tehnoloogianäitus on tippkohtumise ajal avatud vaid kutsutud külalistele, kuid avab 30. septembril uksed ka avalikkusele, kui igaühel on võimalik leiutisi omal käel lähemalt uurida. Näitus on Tallinnas Kultuurikatlas avatud kell 11- 17.



