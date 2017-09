Hiina tihenev teedevõrk kuulutab hiidpandadele tumedat tulevikku

Hiidpandade arvukus on tõusnud viimasel aastatel piisavalt, et rahvusvahelise looduskaitseliidu silmis pole tegu enam väljasuremisohus, vaid lihtsalt ohualti liigiga. Satelliidiandmeid analüüsinud teadlased nendivad aga, et pandade elupaigaks olevad metsad on hullemas seisus kui 1988. aastal, kui loomad ohustatuks klassifitseeriti.

"Pandade elualadel metsaraie peatamine oli kahtlemata suur samm edasi. Kuid uueks suureks probleemiks on tõusnud taristuprojektid. Teede ja muu sellise rajamine on muidugi kohalikus mõttes hea, kuid selle tulemusel on kasvanud viimase paarikümne aasta jooksul üksteisest ära lõigatud pandade asurkondade hulk hüppeliselt," nentis uurimuse kaasautor Stuart Pimm, Duke'i ülikooli ökoloog.

Pandade asuala suurus tervikuna vähenes aastatel 1976–2001 ligikaudu viie protsendi, keskmise asuala suurus aga tervelt 23 protsendi võrra. Sellest ajast saadik on hakanud asuala kogusuurus taas tasapisi taastuma. Keskmise eluala ulatus on laienenud aga vaid vaevumärgatavalt.

Kui 1976. aastal elasid pandad metsikus looduses vähem kui 400 üksteisest võrdlemisi isoleeritud asualal, siis aastaks 2013 oli kasvanud nende arv aga pea 550-ni. Neist paljudel elab vähem kui kümme isendit. Seda vaatamata 2013. aastal loodud 367 uuele looduskaitsealale.

Tõdemus seab küsimärgi alla liigi pikemaajalise tuleviku. Asualade killustumine muudab loomad haavatavamaks haiguste suhtes ja seab löögi alla nende geneetilise mitmekesisuse. Liiatigi võib olla ühes ja samas piirkonnas üks sugu üleesindatud, mis raskendab soo jätkamist otseselt.

"Positiivsena teame nüüd, et meil on vaja vabas looduses elavatel pandadel tõsisemalt silm peal hoida. Ühe kõige tähtsama asjana on vaja luua väiksemaid asurkondi ühendavad rohekoridorid, et vältida nende isolatsiooni jäämist," lisas Pimm.

Ökoloog tõdes, et lisaks metsi lõhestavate teede rajamisele peavad hiidpandad rinda pistma ka turismi ja intensiivne põllumajanduse mõjudega ning maavärinatega. Hiinas nähtava kiire linnastumise valguses ootab töörühm, et hiidpandade elupaikadele avaldatav surve võib hakata lähiaastatel vähenema

Rahvusvaheline looduskaitseliit otsustas klassifitseerida hiidpandad ohustatud liigist ohualtiks möödunud aastal. Hiljutistest loendusandmetest selgus, et vabas looduses elavate pandade arv on viimastel aastatel tõusnud – hinnanguliselt 1800 isendini. Ökoloogid, sh Pimm pelgab, et uus liigitus võib vähendada nende edasiseks kaitseks tehtavaid jõupingutusi.

Uurimus ilmus ajakirjas Nature Ecology & Evolution.