Ütle mulle, kes on tema sõbrad ehk kuidas Kaspersky põlu alla sattus

Ütle mulle, kes on su sõbrad ja ma ütlen sulle, kes oled sina, teab rahvasuu. Mõnikord ei pea inimene ise selleks isegi oma suud lahti tegema. Nimeka infoturbefirma Kaspersky Lab väidetava koostöö tõttu Kremliga on kogunenud selle tuleviku kohale sünged murepilved, leiab R2 tehnikakommentaaris Kristjan Port.

2500 aasta eest elanud Aisopose elust puudusid nii elekter kui ka selle käitatud seadmetel rajanev inforuum. Ööd olid pimedad ja päevad vaiksed. Inimesigi oli kogu maailmas tänasega võrreldes paarkümmend korda vähem. Ometi kogus kirjamees oma ajastu inimeste elu mõista püüdes üle 600 õpetliku lookese, põimides need peenetundelisusest või kõrvaltvaatamisega paremat arusaamist püüeldes peamiselt loomakeste eluga.

Nutitelefonide ja internetiajastul pole õnnestunud inimeseks olemist sedavõrd muuta, et kuulsatest valmidest poleks täna midagi õppida. Olgu järgmise uudise saatesõnaks lugu talumehest ja eeslist.

Talumees otsis turult uut eeslit ja jõudis müüjaga kaubale, et saab enne proovida, millise loomaga on tegemist. Kodus pani ta uue looma teiste eeslitega ühisesse aedikusse. Uus külaline eiras kõiki tarandikus olnud loomi ning läks otsejoones kõige laisema ja aplama juurde. Järgmisel hommikul oli talumees turul tagasi, eesel nööriotsas ja teatas, et kaup jääb katki. Üllatunud müüja küsimusele, kuidas oskab ta loomaga tööd tegemata seda kritiseerida, vastas talumees, et iseloomu teadmiseks piisab, kui vaadata, kellega ta sõbrustab.

Infoturbega tegeleva Kaspersky Labi tooteid ja teenuseid kasutatakse 32 riigis umbes 400 miljoni inimese poolt. Firma looja Jevgeni Kaspersky oli üks esimesi arvutiviiruste tõrjetarkvara loojaid ja on vastavate probleemidega igapäevaselt tegeledes kujunenud vaieldamatult maailmas üheks juhtivatest ekspertidest. Sellele viitab nii tarkvara populaarsus kui ka mitmete keeruliste ja relvaks muudetud viiruste juhtumite edukad uurimised.

Kirjeldatud edu häirib üks elulooline seik õpingutena Nõukogude Liidu riikliku julgeoleku ehk KGB õppeasutuses ja hilisem koostöö Vene jõustruktuuridega. On siis põhjuseks konkurentsitiheda võitluse vahendid, reaalne salasobing Vene luurega või siis kombinatsioon mõlemast, aga USA valitsuse otsus juulist keelab sealsetel riigiasutustel Kaspersky tarkvara kasutamise.

Põhjenduseks võimalik koostöö Kremliga ja USA riigi julgeoleku õõnestamine, milleks sobiks põhimõttes suurepäraselt arvutites kõikenägev ja Venemaal asuva peakorteriga ühendust pidav viirusetõrje tarkvara. Ühtegi reaalset tõendit pole avalikkusele tutvustatud. Kaspersky püüab ameeriklastele kõigest väest oma toodete usaldavust demonstreerida, kuid paraku tulutult-

Tuntud tarkvara on hakanud vältima tavakodanikud. See kaob ka suurte kaubamaja kettide müügist. Nagu öeldud, tõendeid peale kuulujuttude seotusest Kremliga pole vähemalt avalikkusele esitatud.

Loos on teinegi huvitav tahk. Jevgeni äripartner ja pikaajaline, kuigi nüüdseks endise abikaasa Natalja Kaspersky juhitav ettevõte tutvustas äsja Moskvas uut Vene päritolu nutitelefoni lubadusega, et seda ei saa pealt kuulata ega kiigata selle sisse omaniku loata. Telefon on rohelist värvi toetades valitud nime – Taigafoon.

Turvaline telefon maksab paarsada eurot ja on seega viis korda odavam uuematest lääne päritolu mudelitest. Telefonivalmistajad hoiatavad, et pooled Venemaa andmevargustest toimuvad telefonidest ja nüüdsest on olemas vahend selle riski vähendamiseks. Telefon tagab kasutaja salajasuse, tema andmete kaitstuse ja oskab kaduma mineku puhul öelda, kus see asub.

Proovige nüüd endale ette kujutada riiklikule julgeolekule jõuliselt allutatud inforuumis telefoni, mida ei saa jõustruktuurid pealt kuulata ega kiigata selle sisse omaniku tegevuste uurimiseks. Tõsi, tehniliselt polegi taolist telefoni võimatu ette kujutada. Küll aga on raske ette kujutada, et sellist turvalist telefoni oleks võimalik kasutada Venemaal. Alles juulis täienes sealne seadusandlus klausliga, mis keelab digitaalsete privaatsust kaitsvate tehnoloogiate kasutamise.

Seega, kuna need kaks väidet samaaegselt kokku ei sobi, peab olema tegemist kompromissiga. Anud juhul kompromissiga sõnade tähenduses nagu "turvaline" ja "pealtkuulamiskindel". Selline avalik sõnade tsirkus mõjub omakorda ebasoodsalt eksabikaasa Jevgeni Kaspersky usaldusväärsusele. Eriti väljaspool Venemaad, toites kahtluseid nähtamatute sõprade olemasolust.

Esmaspäevast neljapäevani võib Kristjan Porti tehnoloogiakommentaari kuulda Raadio 2 saates Portaal.