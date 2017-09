Taani koolitüdrukud leiutasid veealuse helireostuse vastu "mürapolitsei"

USA idarannikul elutseb Biskaia lõunavaal (Eubalaena glacialis), kes on ohustatud liik ning üks põhjus, miks need vaalad surevad on üha kasvav veealune helireostus. Taani koolitüdrukud aga töötasid välja veealuse helireostuse seireks anduritesüsteemi, millega loodavad mõjutada regulatsioone helireostuse vähendamiseks.

Kui inimene kõneleb teist 10–15 meetri kaugusel, ei pruugi te kuulda, mida ta räägib. Vee all aga levib heli levida tuhandete kilomeetrite kaugusele. Kui heli on väga vali võib see kahjustada veeimetajate kuulmissüsteemi ning just sellise probleemi ees seisvadki ka Biskaia lõunavaalad, kes elavad pidevas müraväljas. See põhjustab nende vaalade enneaegset surma.

Seda helireostust tekitavad näiteks laevad aga ka poid ning radarid.

Taani koolitüdrukute Olivia Linnea Rygaard-Hjalstedi ja Ayumi Rie Mayeri teadustöö pakkuski välja lahenduse selle liigi kaitsmiseks. Nende välja töötatud andurite süsteemiga kaardistatakse vaalade asuralad, mis vajavad kaitset.

Tüdrukute lahendus kasutab aktiivselt olukorda seiravate helitundlike poide võrgustikku.

Kooskõlas NOAA (USA riikliku ookeani- ja atmosfäärinähtuste administratsiooni) ookeanimüra strateegia ja NOAA volitusega oleks ideaalses olukorras võimalik müraallikaid piisavalt kontrollida ja müra leevendada.

Võttes arvesse müra kulukaid kõrvalnähtuseid, näiteks kavitatsiooni, oleks võimali kaitsta Biskaia lõunavaala helireostuse eest.