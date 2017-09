Öökull kuuleb hästi ka vanas eas

Öökullidel püsib kuulmine hea ka vanas eas. Inimestel ju tihtipeale kuulmine vanuse kasvades kehveneb. Vanusega seonduvat kuulmiskadu on täheldatud ka hiirtel, tšintšiljadel ja teistel närilistel. Põhjuseks on sisekõrvas asuvate kuulmisrakkude järkjärguline allakäik. Aga Saksa teadlaste värskest uurimistööst saab tuge kahtlustus, et lindudel võivad olla asjad teisiti.

Öökullidel püsib kuulmine hea ka vanas eas. Inimestel ju tihtipeale kuulmine vanuse kasvades kehveneb. Vanusega seonduvat kuulmiskadu on täheldatud ka hiirtel, tšintšiljadel ja teistel närilistel. Põhjuseks on sisekõrvas asuvate kuulmisrakkude järkjärguline allakäik. Aga Saksa teadlaste värskest uurimistööst saab tuge kahtlustus, et lindudel võivad olla asjad teisiti.

Bianca Krum Holdenburgi ülikoolist ja ta kolleegid testisid mitmesuguses vanuses loorkakkude kuulmisteravust. Nad kirjutavad Londoni Kuningliku Seltsi toimetistes, et kaheaastaste ja 13-aastaste kakkude kuulmisel ei olnud olulist vahet. Miks see nii on, seekord veel ei selgunud, aga Krum ja ta kolleegid oletavad, et kaku kõrvas tekib kuulmisrakke pidevalt juurde. Teistel liikidel praeguste teadmiste järgi see teke ajapikku hääbub.

Kui nüüd teadlased vanade öökullide kuulmiserksuse põhjusele lähemalt jälile saavad, siis mine tea, võib-olla tuleb sellest kunagi mingit abi ka inimestele.