Täna hommikul jätkas "Uudishimu tippkeskus" eilse arheoloogia teemalise saate arutelu Tartu ülikooli arheometallurgi Ragnar Saagega.

Facebooki otsevideoid sai sel korral kaks, kuna esimese video lõpetas ootamatu seik Tartu ülikooli arheoloogiakabineti laboris. Esimese video alguses näeb aga Eesti kõige suuremat loomanahka, mis tuli välja eilses saates "Uudishimu tippkeskus" näidatud 14. sajandi kogest.

Teise otsevideo filmisime Ragnar Saage töölaua taga. Seda selleks, et vaadata, milliseid aheoloogiliste leidude dateerimisvõimalusi kasutavad Tartu ülikooli teadlased.

Tuleb välja, et igast leiupaigast saab teha väga detailseid 3D pilte. Nende põhjal saab arheoloog leidu uurides vaadata täpselt, mis asetses kus, millise nurga all ning kiigata ka eseme n-ö nurga varju jäävaid külgi. See on oluliselt täpsem ja tõhusam kui kaevandite ülesjoonistamine või pildistamine.

Lisaks sellele saab videost teada, et Eesti alade kultuur ja elu-olu on paljus arenenud just tänu metallurgiale, kuna just selle amet saladuste edasiandmine ning areng aitas edendada igapäevaelu.