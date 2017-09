Metaanalüüs: sperma võib peita vähemalt 26 viirust

Möödunud aastal Ladina-Ameerikas möllanud Zika epideemia kõrghetkel selgus paljude hirmuks, et viirus võib kanduda edasi sugulisel teel ja püsida ise seemnevedelikus elus kuni kuus kuud. Avastuse peale teaduskirjandust põhjalikumalt seiranud teadlased teatavad nüüd, et kinnitatud andmetel suudab elada spermas vähemalt 26 erinevat viirust.

Tuntumate tegijatena on võimelised sarnasteks saavutusteks herpes, B-hepatiit, HIV, Ebola ja adenoviirused. Vähemalt 11, sh grippi, ägedat respiratoorset sündroomi (SARS), dengue'i palavikku ja rõugeid põhjustavat haigustekitajat on leitud munandites, tekitades seal põletikke.

Äärmiselt tõenäoliselt võivad need jõuda ka spermasse. Suguteid vereringest eraldav barjäär pole sedavõrd läbistamatu kui näiteks vere-aju tõke. See ei pruugi iseenesest tähendada, et nimetatud viirused on võimelised end sugulisel teel levitama.

Kuid metaanalüüsi autorid Alex Salam ja Peter Horby hoiatavad, et spermas pesitsevad viirused võivad vähendada meeste viljakust ja kasvatada riski haigestuda suguhaigustesse ja kasvatada riski vähi tekkimiseks. Lisaks võivad viirusosakesed kutsuda esile mutatsioone spermide DNA-s. Juhul kui sama sugurakk viljastab munaraku, antakse see edasi järeltulevatele põlvedele.

Eelnevalt loetletud viiruste mitmekesisust arvesse võttes jõudsid Salam ja Horby töös järeldusele, et seemnevedelikust leiab tõenäoliselt haigustekitajaid sagedamini, kui on eelnevalt arvatud. Etteaimatavalt kutsusid nad virolooge üles pöörama taolistele viirustele rohkem tähelepanu, et välja selgitada, kui kaua ja kui palju viirusosakesi seemnevedelikus ellu jääda võib.

Ajakirjas Emerging Infectious Diseases ilmunud metaanalüüs haaras enam kui 3800 eelnevalt avaldamist leidnud uurimust.